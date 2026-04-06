Російському десантнику, засудженому за злочини в Бучі, оголосили нову підозру

Головне слідче управління Національної поліції України повідомило про нову підозру російському військовому, який уже має вирок за воєнні злочини в Бучі.

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Книга катів українського народу, а також пише Armyinform.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про підозрюваного

Йдеться про Атантаєва Чингиза Ергешовича, 1984 року народження, уродженця Магаданської області РФ.

Він є старшим сержантом, командиром відділення парашутно-десантного батальйону 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії повітряно-десантних військ РФ, яка дислокується у Пскові.

Раніше, 24 листопада 2025 року, Макарівський районний суд Київської області засудив його до 11 років позбавлення волі за інший епізод воєнних злочинів у Бучі.

Читайте: Майже 900 воєнних злочинів у Бучі та понад 11 тисяч у районі зафіксовано за час окупації, - Кравченко

Обставини нового злочину

За даними слідства, 27 березня 2022 року приблизно о 12:00 військовий разом з іншим окупантом перебував на вулиці в Бучі.

Вони зупинили цивільного чоловіка, який не мав зброї та не становив жодної загрози.

Підозрюваний наказав йому стати на коліна, а коли той почав виконувати вимогу, вдарив його прикладом автомата в ногу.

Після цього змусив потерпілого роздягнутися, перевірив його документи та речі, а згодом відпустив.

Також читайте: Після деокупації Бучі розкрито 124 злочини РФ, встановлено 97 підозрюваних та ідентифіковано 98,3% загиблих, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Наслідки для потерпілого

Внаслідок удару чоловік отримав закритий перелом п’яткової кістки правої ноги без зміщення уламків, що кваліфікується як тілесне ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Окрім фізичної шкоди, потерпілому було завдано моральних страждань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Празі обговорили викрадення українських дітей Росією: заклик до посилення тиску. ФОТОрепортаж

Правова кваліфікація

Російському військовому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням.

Досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження, відкритого 27 лютого 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз запровадив санкції проти дев’ятьох росіян, причетних до воєнних злочинів у Бучі