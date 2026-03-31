Майже 900 воєнних злочинів у Бучі та понад 11 тисяч у районі зафіксовано за час окупації, - Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про результати розслідування воєнних злочинів у Бучі та по Україні загалом, а також заявив про необхідність притягнення РФ до відповідальності, зокрема через створення спеціального трибуналу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Генпрокурора.

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Сьогодні взяв участь у Bucha Summit 2026. Разом з українськими та європейськими парламентарями обговорили механізми притягнення росії до відповідальності за вчинені в Україні воєнні злочини.

"Чотири роки тому в деокупованій Бучі я пережив, мабуть, більше, ніж за все життя. Документуючи російські звірства, пообіцяв собі зробити все можливе, щоб кожен причетний був встановлений і покараний. І зараз, будучи Генеральним прокурором, я несу цю обіцянку як особисту відповідальність", - розповів він.





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Статистика злочинів окупантів у Бучі

Майже 900 воєнних злочинів у Бучі та понад 11 тисяч у районі зафіксовано за час окупації. У місті було виявлено 358 тіл загиблих. Переважна більшість – цивільні, серед них троє дітей.

Правоохоронці провели понад 4 тис. процесуальних і слідчих дій: від допитів свідків і потерпілих, слідчих експериментів й аналізу даних до ексгумацій тіл та молекулярно-генетичних експертиз.

Наразі вже ідентифіковані конкретні військові підрозділи рф, які діяли в Бучі, зокрема 234 полк 76-ї дивізії рф.

За злочини, вчинені в Бучі та Бучанському районі повідомлено про підозру 215 особам, до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 157 осіб, ухвалено обвинувальні вироки стосовно 29 осіб. І це лише початок.

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Документування злочинів росіян в Україні

Загалом в Україні за час повномасштабного вторгнення росії вже задокументовано понад 218 тис. воєнних злочинів. За їх вчинення 1154 особам повідомлено про підозру, направлено до суду справи стосовно 818 осіб, судами ухвалено обвинувальні вироки стосовно 246 осіб.

Генпрокурор наголосив, що розслідування тривають із рухом "вгору по ланцюгу командування" — від виконавців до організаторів, і ця робота ведеться безперервно.





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Запуск Спеціального трибуналу

Також Генпрокурор підкреслив важливість якнайшвидшого запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, зазначивши, що покарання для вищого керівництва росії має бути невідворотним.