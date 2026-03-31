Почти 900 военных преступлений в Буче и более 11 тысяч в районе зафиксировано за время оккупации, - Кравченко
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о результатах расследования военных преступлений в Буче и по всей Украине, а также заявил о необходимости привлечения РФ к ответственности, в частности путем создания специального трибунала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал генерального прокурора.
Сегодня он принял участие в Bucha Summit 2026. Вместе с украинскими и европейскими парламентариями обсудили механизмы привлечения России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.
"Четыре года назад в деоккупированной Буче я пережил, пожалуй, больше, чем за всю жизнь. Документируя российские зверства, пообещал себе сделать все возможное, чтобы каждый причастный был установлен и наказан. И сейчас, будучи Генеральным прокурором, я несу это обещание как личную ответственность", - рассказал он.
Статистика преступлений оккупантов в Буче
- За время оккупации в Буче зафиксировано почти 900 военных преступлений, а в районе - более 11 тысяч. В городе было обнаружено 358 тел погибших. Подавляющее большинство - гражданские лица, среди них - трое детей.
- Правоохранители провели более 4 тыс. процессуальных и следственных действий: от допросов свидетелей и потерпевших, следственных экспериментов и анализа данных до эксгумаций тел и молекулярно-генетических экспертиз.
- На данный момент уже идентифицированы конкретные воинские подразделения РФ, действовавшие в Буче, в частности 234-й полк 76-й дивизии РФ.
- По преступлениям, совершенным в Буче и Бучанском районе, сообщено о подозрении 215 лицам, в суд направлены обвинительные акты в отношении 157 человек, вынесены обвинительные приговоры в отношении 29 человек. И это только начало.
Документирование преступлений россиян в Украине
Всего в Украине за время полномасштабного вторжения России уже задокументировано более 218 тыс. военных преступлений. За их совершение 1154 лицам сообщено о подозрении, в суд направлены дела в отношении 818 человек, судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 246 человек.
Генеральный прокурор подчеркнул, что расследования продолжаются с движением "вверх по цепочке командования" - от исполнителей к организаторам, и эта работа ведется непрерывно.
Запуск Специального трибунала
Также генпрокурор подчеркнул важность скорейшего запуска Специального трибунала по преступлению агрессии, отметив, что наказание для высшего руководства России должно быть неотвратимым.
Нагадаю - на 2019 рік 5 років йшла війна а вони обрали чудака який просто імбіцил по життю і ніколи цього не скривав
До бучі, з Білорусі веде три дороги.
Навкруги суцільне болото полісся!!!
Як підари, несподівано опинились на чаєс?
Як підапські дрг опинитись на оболоні????
І, сьогодні, це гундосе зе!падло корче свою нефриту юдомичу в бучі?
А його скумбрія міркує про другий термін?
Висіти обом, догори дригом під аркай дружби народав!!!