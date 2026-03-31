Почти 900 военных преступлений в Буче и более 11 тысяч в районе зафиксировано за время оккупации, - Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о результатах расследования военных преступлений в Буче и по всей Украине, а также заявил о необходимости привлечения РФ к ответственности, в частности путем создания специального трибунала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал генерального прокурора.

Сегодня он принял участие в Bucha Summit 2026. Вместе с украинскими и европейскими парламентариями обсудили механизмы привлечения России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

"Четыре года назад в деоккупированной Буче я пережил, пожалуй, больше, чем за всю жизнь. Документируя российские зверства, пообещал себе сделать все возможное, чтобы каждый причастный был установлен и наказан. И сейчас, будучи Генеральным прокурором, я несу это обещание как личную ответственность", - рассказал он.

Статистика преступлений оккупантов в Буче

  • За время оккупации в Буче зафиксировано почти 900 военных преступлений, а в районе - более 11 тысяч. В городе было обнаружено 358 тел погибших. Подавляющее большинство - гражданские лица, среди них - трое детей.
  • Правоохранители провели более 4 тыс. процессуальных и следственных действий: от допросов свидетелей и потерпевших, следственных экспериментов и анализа данных до эксгумаций тел и молекулярно-генетических экспертиз.
  • На данный момент уже идентифицированы конкретные воинские подразделения РФ, действовавшие в Буче, в частности 234-й полк 76-й дивизии РФ.
  • По преступлениям, совершенным в Буче и Бучанском районе, сообщено о подозрении 215 лицам, в суд направлены обвинительные акты в отношении 157 человек, вынесены обвинительные приговоры в отношении 29 человек. И это только начало.

Документирование преступлений россиян в Украине

Всего в Украине за время полномасштабного вторжения России уже задокументировано более 218 тыс. военных преступлений. За их совершение 1154 лицам сообщено о подозрении, в суд направлены дела в отношении 818 человек, судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 246 человек.

Генеральный прокурор подчеркнул, что расследования продолжаются с движением "вверх по цепочке командования" - от исполнителей к организаторам, и эта работа ведется непрерывно.

Запуск Специального трибунала 

Также генпрокурор подчеркнул важность скорейшего запуска Специального трибунала по преступлению агрессии, отметив, что наказание для высшего руководства России должно быть неотвратимым.

Не хочу бути циніком, ТА підніміть списки за кого голосували люди в цих населених пунктах.

Нагадаю - на 2019 рік 5 років йшла війна а вони обрали чудака який просто імбіцил по життю і ніколи цього не скривав
31.03.2026 19:26 Ответить
