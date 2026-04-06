Российскому десантнику, осужденному за преступления в Буче, объявили новое подозрение

Главное следственное управление Национальной полиции Украины сообщило о новом подозрении в адрес российского военнослужащего, который уже осуждён за военные преступления в Буче.

Как передают "Комментарии", об этом сообщает "Книга палачей украинского народа", а также пишет Armyinform.

Что известно о подозреваемом

Речь идет об Атантаеве Чингизе Ергешовиче, 1984 года рождения, уроженце Магаданской области РФ.

Он является старшим сержантом, командиром отделения парашютно-десантного батальона 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск РФ, которая дислоцируется в Пскове.

Ранее, 24 ноября 2025 года, Макаровский районный суд Киевской области приговорил его к 11 годам лишения свободы за другой эпизод военных преступлений в Буче.

Обстоятельства нового преступления

По данным следствия, 27 марта 2022 года примерно в 12:00 военный вместе с другим оккупантом находился на улице в Буче.

Они остановили гражданского мужчину, который не имел оружия и не представлял никакой угрозы.

Подозреваемый приказал ему встать на колени, а когда тот начал выполнять требование, ударил его прикладом автомата по ноге.

После этого заставил потерпевшего раздеться, проверил его документы и вещи, а затем отпустил.

Последствия для потерпевшего

В результате удара мужчина получил закрытый перелом пяточной кости правой ноги без смещения осколков, что квалифицируется как телесное повреждение средней степени тяжести.

Помимо физического вреда, потерпевшему были причинены моральные страдания.

Правовая квалификация

Российскому военному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с гражданским населением.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого 27 февраля 2022 года.

