Отключено электричество в части Чернигова: без света более 4 тыс. абонентов
Сегодня, 14 апреля, тысячи абонентов в Чернигове остались без света из-за повреждения кабельной линии.
Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Из-за повреждения кабельной линии обесточена северная часть города Чернигов. Без света остались 4300 абонентов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Обстрелы Чернигова
- Напомним, утром 14 апреля 2026 года войска РФ атакуют Чернигов ударными дронами. Сообщалось, что один "Шахед" попал в административное здание в центре Чернигова, два человека ранены.
- Также российские войска попали в одно из предприятий Чернигова, вследствие чего вспыхнул пожар.
