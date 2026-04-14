Окупанти вдарили по підприємству в Чернігові: горіли гаражі й адмінбудівля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 квітня, російські війська влучили в одне із підприємств Чернігова, унаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, унаслідок удару загорілися 5 гаражів та адмінбудівля, на загальній площі близько 200 кв.м.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Зазначається, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

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Що передувало

Нагадаємо, зранку 14 квітня 2026 року війська РФ атакують Чернігів ударними дронами. Повідомлялося, що один "Шахед" влучив в адмінбудівлю в центрі Чернігова, дві людини поранені.

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Наслідки атаки





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