Окупанти вдарили по підприємству в Чернігові: горіли гаражі й адмінбудівля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 квітня, російські війська влучили в одне із підприємств Чернігова, унаслідок чого спалахнула пожежа.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, унаслідок удару загорілися 5 гаражів та адмінбудівля, на загальній площі близько 200 кв.м.
Рятувальники ліквідували пожежу.
Зазначається, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Що передувало
Нагадаємо, зранку 14 квітня 2026 року війська РФ атакують Чернігів ударними дронами. Повідомлялося, що один "Шахед" влучив в адмінбудівлю в центрі Чернігова, дві людини поранені.
Наслідки атаки
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