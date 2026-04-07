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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Дві жінки постраждали внаслідок ударів ворожих БпЛА по громаді на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 квітня, російські війська завдали ударів по Новобілоуській громаді в Чернігівській області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, він повідомив що були прильоти ворожих безпілотників у селі Новобілоуської громади.

За попередніми даними, дві жінки старшого віку постраждали унаслідок цього удару.

Також пошкоджені житлові будинки й господарські приміщення на двох вулицях села.

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Наслідки атаки

Удар РФ по Новобілоуській громаді на Чернігівщині
Удар РФ по Новобілоуській громаді на Чернігівщині

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Удар РФ по Новобілоуській громаді на Чернігівщині
Удар РФ по Новобілоуській громаді на Чернігівщині
Удар РФ по Новобілоуській громаді на Чернігівщині

Автор: 

обстріл (35129) Чернігівська область (1417) Чернігівський район (203) Новий Білоус (1)
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