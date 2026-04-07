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Дві жінки постраждали внаслідок ударів ворожих БпЛА по громаді на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 квітня, російські війська завдали ударів по Новобілоуській громаді в Чернігівській області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, він повідомив що були прильоти ворожих безпілотників у селі Новобілоуської громади.
За попередніми даними, дві жінки старшого віку постраждали унаслідок цього удару.
Також пошкоджені житлові будинки й господарські приміщення на двох вулицях села.
Наслідки атаки
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