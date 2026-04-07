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Две женщины пострадали вследствие ударов вражеских БПЛА по населенному пункту на Черниговщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 7 апреля, российские войска нанесли удары по Новобелоуской громаде в Черниговской области, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, он сообщил, что в селе Новобелоуской громады были зафиксированы прилеты вражеских беспилотников.
По предварительным данным, две женщины пожилого возраста пострадали вследствие этого удара.
Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки на двух улицах села.
Последствия атаки
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