Две женщины пострадали вследствие ударов вражеских БПЛА по населенному пункту на Черниговщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 7 апреля, российские войска нанесли удары по Новобелоуской громаде в Черниговской области, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В частности, он сообщил, что в селе Новобелоуской громады были зафиксированы прилеты вражеских беспилотников.

По предварительным данным, две женщины пожилого возраста пострадали вследствие этого удара.

Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки на двух улицах села.

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Последствия атаки





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