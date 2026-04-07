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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Две женщины пострадали вследствие ударов вражеских БПЛА по населенному пункту на Черниговщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 7 апреля, российские войска нанесли удары по Новобелоуской громаде в Черниговской области, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В частности, он сообщил, что в селе Новобелоуской громады были зафиксированы прилеты вражеских беспилотников.

По предварительным данным, две женщины пожилого возраста пострадали вследствие этого удара.

Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки на двух улицах села.

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Последствия атаки

Удар РФ по Новобелоуской общине в Черниговской области
Удар РФ по Новобелоуской общине в Черниговской области

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Удар РФ по Новобелоуской общине в Черниговской области
Удар РФ по Новобелоуской общине в Черниговской области
Удар РФ по Новобелоуской общине в Черниговской области

Автор: 

обстрел (33764) Черниговская область (1623) Черниговский район (202) Новый Белоус (1)
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