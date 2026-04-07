Рашисты атаковали админздания в Новгороде-Северском и Прилуках: есть раненые (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром российские оккупанты нанесли удар по Прилукам в Черниговской области.
Об этом пишет "Суспільне Чернігів", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В результате атаки горит здание Прилукского горсовета.
В городе прозвучали три взрыва.
Воздушные силы предупреждали о движении российских БПЛА в Черниговскую область.
Позже глава ОВА Чаус заявил, что утром оккупанты атаковали админздания в Новгороде-Северском и Прилуках. На месте ударов – пожары. Предварительно есть раненые - информация о пострадавших уточняется.
Глава Прилуцкой РВА Владимир Чернов заявил, что в городе зафиксированы по меньшей мере три прилета беспилотников в промежутке с 10:10 до 10:30.
"Один из ударов пришелся по зданию Прилуцкого городского совета. Еще два - по другим гражданским объектам администрации. Предварительно, среди работников городского совета пострадавших нет. В то же время известно по меньшей мере о пяти травмированных с ожоговыми повреждениями, один человек находится в тяжелом состоянии", - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в результате российских ударов Черниговская область осталась без света.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль