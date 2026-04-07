Рашисты атаковали админздания в Новгороде-Северском и Прилуках: есть раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром российские оккупанты нанесли удар по Прилукам в Черниговской области.

Об этом пишет "Суспільне Чернігів", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В результате атаки горит здание Прилукского горсовета.

В городе прозвучали три взрыва.

Воздушные силы предупреждали о движении российских БПЛА в Черниговскую область.

Позже глава ОВА Чаус заявил, что утром оккупанты атаковали админздания в Новгороде-Северском и Прилуках. На месте ударов – пожары. Предварительно есть раненые - информация о пострадавших уточняется.

Глава Прилуцкой РВА Владимир Чернов заявил, что в городе зафиксированы по меньшей мере три прилета беспилотников в промежутке с 10:10 до 10:30.

"Один из ударов пришелся по зданию Прилуцкого городского совета. Еще два - по другим гражданским объектам администрации. Предварительно, среди работников городского совета пострадавших нет. В то же время известно по меньшей мере о пяти травмированных с ожоговыми повреждениями, один человек находится в тяжелом состоянии", - отметил он.

Читайте также: Сутки в Донецкой области: под ударами РФ два района, один человек погиб, еще 10 - ранены. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате российских ударов Черниговская область осталась без света.

Читайте также: Войска РФ нанесли удар дроном по маршрутке в Никополе: 3 человека погибли, 12 ранены. ФОТОрепортаж