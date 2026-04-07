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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Рашисты атаковали админздания в Новгороде-Северском и Прилуках: есть раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром российские оккупанты нанесли удар по Прилукам в Черниговской области.

Об этом пишет "Суспільне Чернігів", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В результате атаки горит здание Прилукского горсовета.

РФ нанесла удар по мэрии Прилук в Черниговской области

В городе прозвучали три взрыва.

Воздушные силы предупреждали о движении российских БПЛА в Черниговскую область.

Позже глава ОВА Чаус заявил, что утром оккупанты атаковали админздания в Новгороде-Северском и Прилуках. На месте ударов – пожары. Предварительно есть раненые - информация о пострадавших уточняется.

Глава Прилуцкой РВА Владимир Чернов заявил, что в городе зафиксированы по меньшей мере три прилета беспилотников в промежутке с 10:10 до 10:30.

"Один из ударов пришелся по зданию Прилуцкого городского совета. Еще два - по другим гражданским объектам администрации. Предварительно, среди работников городского совета пострадавших нет. В то же время известно по меньшей мере о пяти травмированных с ожоговыми повреждениями, один человек находится в тяжелом состоянии", - отметил он.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в результате российских ударов Черниговская область осталась без света.

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Автор: 

обстрел (33747) Прилуки (60) Черниговская область (1623) Прилукский район (45)
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Топ комментарии
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Чому ми не палимо рашистські мерії і обладміністрації? Для кремлівсього режиму жах це коли б'ють по владним структурам і показують їх немічність. Доречі, рашисти б'ючи по Україні самі вам підказують де в них саме больне місце. Тобто вони свої страхи переносять на Україну думаючи що в Україні теж влада тримається на державних адміністраціях
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07.04.2026 10:50 Ответить
+6
Взагалі у військовий стан в країні всі органи державної влади повинні переходити на військові рейки. Всі депутати - на фронт. Містом, його обороною та життям заради допомоги фронту керує комендант гарнізону Прилуки.
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07.04.2026 11:08 Ответить
+5
А де наші пісюни? Членограй обіцяв по тищі в день.
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07.04.2026 10:58 Ответить

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