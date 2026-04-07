Рашисти атакували адмінбудівлі у Новгороді-Сіверському та Прилуках: є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупанти вранці завдали удару по Прилуках на Чернігівщині.

Про це пише Суспільне Чернігів, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Внаслідок атаки горить будівля Прилуцької міськради.

У місті пролунали три вибухи.

Повітряні сили попереджали про рух російських БпЛА на Чернігівщину.

Згодом глава ОВА Чаус заявив, щозранку окупанти атакували адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках. На місці ударів - пожежі. Попередньо, є поранені - інформація про постраждалих уточнюється.

Глава Прилуцької РВА Володимир Чернов заявив, що у місті зафіксовані щонайменше три прильоти безпілотників у проміжку з 10:10 до 10:30.

"Один із ударів прийшовся по будівлі Прилуцької міської ради. Ще два - по інших цивільних об’єктах адміністрації. Попередньо, серед працівників міської ради постраждалих немає. Водночас відомо щонайменше про п’ятьох травмованих із опіковими ушкодженнями, одна людина перебуває у тяжкому стані", - зазначив він.











Також читайте: Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, загинула людина, ще 10 - поранено. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що внаслідок російських ударів Чернігівщина залишилася без світла.

Також читайте: Війська РФ ударили дроном по маршрутці у Нікополі: 3 людини загинули, 12 поранених. ФОТОрепортаж