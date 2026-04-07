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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Рашисти атакували адмінбудівлі у Новгороді-Сіверському та Прилуках: є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупанти вранці завдали удару по Прилуках на Чернігівщині.

Про це пише Суспільне Чернігів, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Внаслідок атаки горить будівля Прилуцької міськради.

РФ вдарила по мерії Прилук на Чернігівщині

У місті пролунали три вибухи.

Повітряні сили попереджали про рух російських БпЛА на Чернігівщину.

Згодом глава ОВА Чаус заявив, щозранку окупанти атакували адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках. На місці ударів - пожежі. Попередньо, є поранені - інформація про постраждалих уточнюється.

Глава Прилуцької РВА Володимир Чернов заявив, що у місті зафіксовані щонайменше три прильоти безпілотників у проміжку з 10:10 до 10:30.

"Один із ударів прийшовся по будівлі Прилуцької міської ради. Ще два - по інших цивільних об’єктах адміністрації. Попередньо, серед працівників міської ради постраждалих немає. Водночас відомо щонайменше про п’ятьох травмованих із опіковими ушкодженнями, одна людина перебуває у тяжкому стані", - зазначив він.

РФ атакувала адмінбудівлі на Чернігівщині 7 квітня
РФ атакувала адмінбудівлі на Чернігівщині 7 квітня
РФ атакувала адмінбудівлі на Чернігівщині 7 квітня
РФ атакувала адмінбудівлі на Чернігівщині 7 квітня
РФ атакувала адмінбудівлі на Чернігівщині 7 квітня

Також читайте: Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, загинула людина, ще 10 - поранено. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Також читайте: Війська РФ ударили дроном по маршрутці у Нікополі: 3 людини загинули, 12 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (35129) Прилуки (56) Чернігівська область (1417) Прилуцький район (45)
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Топ коментарі
+6
Чому ми не палимо рашистські мерії і обладміністрації? Для кремлівсього режиму жах це коли б'ють по владним структурам і показують їх немічність. Доречі, рашисти б'ючи по Україні самі вам підказують де в них саме больне місце. Тобто вони свої страхи переносять на Україну думаючи що в Україні теж влада тримається на державних адміністраціях
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07.04.2026 10:50 Відповісти
+6
Взагалі у військовий стан в країні всі органи державної влади повинні переходити на військові рейки. Всі депутати - на фронт. Містом, його обороною та життям заради допомоги фронту керує комендант гарнізону Прилуки.
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07.04.2026 11:08 Відповісти
+5
А де наші пісюни? Членограй обіцяв по тищі в день.
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07.04.2026 10:58 Відповісти

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