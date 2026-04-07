Рашисти атакували адмінбудівлі у Новгороді-Сіверському та Прилуках: є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські окупанти вранці завдали удару по Прилуках на Чернігівщині.
Про це пише Суспільне Чернігів, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Внаслідок атаки горить будівля Прилуцької міськради.
У місті пролунали три вибухи.
Повітряні сили попереджали про рух російських БпЛА на Чернігівщину.
Згодом глава ОВА Чаус заявив, щозранку окупанти атакували адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках. На місці ударів - пожежі. Попередньо, є поранені - інформація про постраждалих уточнюється.
Глава Прилуцької РВА Володимир Чернов заявив, що у місті зафіксовані щонайменше три прильоти безпілотників у проміжку з 10:10 до 10:30.
"Один із ударів прийшовся по будівлі Прилуцької міської ради. Ще два - по інших цивільних об’єктах адміністрації. Попередньо, серед працівників міської ради постраждалих немає. Водночас відомо щонайменше про п’ятьох травмованих із опіковими ушкодженнями, одна людина перебуває у тяжкому стані", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що внаслідок російських ударів Чернігівщина залишилася без світла.
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