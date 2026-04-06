Чернігівщина залишилася без світла через російські атаки
У Чернігівській області внаслідок російських атак пошкоджені енергооб’єкти Новгород-Сіверського та Корюківського районів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.
За його словами, без електропостачання залишилися населені пункти більшості громад прикордоння. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи щойно дозволить безпекова ситуація.
Очільник районної адміністрації зазначив, що першочергово будуть відновлені пошкоджені об’єкти для повернення світла у населені пункти прикордоння.
Відключення світла
- Нагадаємо, завтра, 7 квітня, в усіх регіонах України з 07:00 до 11:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Проце повідомили в "Укренерго".
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