Чернігівщина залишилася без світла через російські атаки

У Чернігівській області внаслідок російських атак пошкоджені енергооб’єкти Новгород-Сіверського та Корюківського районів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.

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За його словами, без електропостачання залишилися населені пункти більшості громад прикордоння. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи щойно дозволить безпекова ситуація.

Очільник районної адміністрації зазначив, що першочергово будуть відновлені пошкоджені об’єкти для повернення світла у населені пункти прикордоння.

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Відключення світла

Нагадаємо, завтра, 7 квітня, в усіх регіонах України з 07:00 до 11:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Проце повідомили в "Укренерго".

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