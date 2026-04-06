Черниговская область осталась без света из-за российских атак

В Черниговской области будут отключать свет

В Черниговской области в результате российских атак повреждены объекты энергоснабжения Новгород-Сиверского и Корюковского районов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Новгород-Сиверской районной военной администрации Александра Селиверстова.

По его словам, без электроснабжения остались населенные пункты большинства общин приграничья. Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Глава районной администрации отметил, что в первую очередь будут восстановлены поврежденные объекты для возвращения света в населенные пункты приграничья.

Отключение света

  • Напомним, завтра, 7 апреля, во всех регионах Украины с 07:00 до 11:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Статисти вийшли на арену! Мабуть, павербанки придбали за держкошт або теща подарунок зробила на днюху... А як іначе він без електрики в ефір виходить?
06.04.2026 23:31 Ответить
 
 