Оккупанты ударили по предприятию в Чернигове: горели гаражи и админздание. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 апреля, российские войска нанесли удар по одному из предприятий Чернигова, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, в результате удара загорелись 5 гаражей и административное здание, общей площадью около 200 кв.м.
Спасатели ликвидировали пожар.
Отмечается, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
Что предшествовало
Напомним, утром 14 апреля 2026 года войска РФ атакуют Чернигов ударными дронами. Сообщалось, что один "Шахед" попал в административное здание в центре Чернигова, два человека ранены.
Последствия атаки
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