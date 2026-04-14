Оккупанты ударили по предприятию в Чернигове: горели гаражи и админздание. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 апреля, российские войска нанесли удар по одному из предприятий Чернигова, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, в результате удара загорелись 5 гаражей и административное здание, общей площадью около 200 кв.м.

Спасатели ликвидировали пожар.

Отмечается, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

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Что предшествовало

Напомним, утром 14 апреля 2026 года войска РФ атакуют Чернигов ударными дронами. Сообщалось, что один "Шахед" попал в административное здание в центре Чернигова, два человека ранены.

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Последствия атаки





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