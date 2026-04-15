Более 5 тыс. абонентов остались без света вследствие атаки РФ на энергообъект на Черниговщине
Сегодня, 15 апреля, российские войска нанесли удар по Нежинскому району Черниговской области, вследствие чего был поврежден энергетический объект.
Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, вследствие вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Без электричества остались более 5 тысяч абонентов этого же района.
Восстановительные работы
Сообщается, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль