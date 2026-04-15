Более 5 тыс. абонентов остались без света вследствие атаки РФ на энергообъект на Черниговщине

Отключение электроэнергии в Черниговской области

Сегодня, 15 апреля, российские войска нанесли удар по Нежинскому району Черниговской области, вследствие чего был поврежден энергетический объект.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, вследствие вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Без электричества остались более 5 тысяч абонентов этого же района.

Восстановительные работы

Сообщается, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

3.14дараси показують своє обличчя...
15.04.2026 19:32 Ответить
 
 