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703 цілі випустила РФ по Україні: сили ППО знешкодили 31 ракету та 636 БпЛА. ІНФОГРАФІКА
Від початку минулої доби російські окупанти здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Так, сили ППО виявили та здійснили супровід 703 повітряних цілей:
- 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 20 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракети Іскандер-К;
- 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.
Як відпрацювала ППО?
Сили ППО знешкодили 667 ворожих цілей:
- 19 крилатих ракет Х-101;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 4 крилаті ракети Іскандер-К;
- 636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.
Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.
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