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Новини Результат роботи ППО
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703 цілі випустила РФ по Україні: сили ППО знешкодили 31 ракету та 636 БпЛА. ІНФОГРАФІКА

Масована атака 16 квітня 2026: що відомо?

Від початку минулої доби російські окупанти здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Так, сили ППО виявили та здійснили супровід 703 повітряних цілей:

  • 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 20 крилатих ракет Х-101;
  • 5 крилатих ракети Іскандер-К;
  • 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

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Як відпрацювала ППО?

Сили ППО знешкодили 667 ворожих цілей:

  • 19 крилатих ракет Х-101;
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 4 крилаті ракети Іскандер-К;
  • 636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

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Масована атака 16 квітня 2026: що відомо?

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обстріл (35247) ППО (4297) Повітряні сили (3569)
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