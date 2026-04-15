Німеччина зробила посилення ППО України головним пріоритетом

Німеччина визначила посилення протиповітряної оборони України як один із ключових напрямів своєї військової підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Берліні.

За його словами, саме системи ППО щодня рятують життя українців, тому їхнє зміцнення залишається головним пріоритетом Берліна в межах нового пакета допомоги.

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ППО як ключовий елемент підтримки України

Міністр оборони Німеччини наголосив, що протиповітряна оборона є базовою складовою узгодженого пакета підтримки України. Він підкреслив, що Берлін і надалі робитиме акцент на посиленні захисту українського неба.

"Посилення протиповітряної оборони України залишається головним пріоритетом Німеччини. Це щодня рятує життя. Тому протиповітряна оборона є ключовим компонентом пакета підтримки, який ми вже узгодили вчора", – зазначив Борис Пісторіус.

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Нові постачання озброєння та довгострокова підтримка

У межах нового пакета допомоги Німеччина планує передати Україні сотні керованих ракет для систем Patriot. Постачання здійснюватимуться поступово протягом наступних чотирьох років.

Крім того, передбачено надання додаткових пускових установок для систем IRIS-T, які вже використовуються Україною для захисту критичної інфраструктури та міст.

Також Берлін профінансує виробництво додаткових безпілотників для глибоких ударів, які виготовлятимуться безпосередньо в Україні.

Окремо Пісторіус підтвердив, що Німеччина продовжить участь у ініціативі щодо посилення української протиповітряної оборони та дотримуватиметься всіх попередніх зобов’язань.