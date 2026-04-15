Цього року члени НАТО мають надати Україні $60 млрд військової допомоги, - Рютте

Протягом 2026 року члени НАТО нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд доларів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на початку засідання "Рамштайну" 15 квітня в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Союзники повинні інвестувати більше

Як зазначається, у 2026 році держави НАТО мають надати Україні військової допомоги на 60 млрд доларів додатково до кредитних коштів від Євросоюзу.

"Ми маємо забезпечити, щоб Україна отримала необхідну підтримку. Усі союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільового показника в 60 мільярдів доларів на підтримку безпеки та оборони України цього року", – сказав генсек НАТО.

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Рютте наголосив, що "будь-які кошти, що надходять з кредиту ЄС на підтримку України, повинні бути додатковими до того, що союзники виділяють на двосторонній основі".

"Ми повинні зосередити фінансування на пріоритетах – протиповітряній обороні, дронах та боєприпасах збільшеної дальності. Це головні пріоритети", – додав він.

Програма PURL

Генсек НАТО нагадав, що у 2026 році продовжує діяти механізм PURL з закупівлі американської зброї державами-членами НАТО для України.

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Крім того, він зауважив щодо непропорційного розподілу витрат на підтримки України державами-членами.

"Дивлячись на саміт НАТО в Анкарі, ми також маємо досягти прогресу в забезпеченні більш справедливого та передбачуваного підходу до підтримки оборонних зусиль України… Це справді проблема: надто мало країн несуть надто великий тягар, і ми маємо це вирішити. Підтримка боротьби України є важливою – як ніколи", – наголосив Рютте.

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