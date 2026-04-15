В этом году члены НАТО должны предоставить Украине $60 млрд военной помощи, – Рютте
В течение 2026 года члены НАТО предоставят Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Союзники должны инвестировать больше
Как отмечается, в 2026 году государства НАТО должны предоставить Украине военную помощь на 60 млрд долларов в дополнение к кредитным средствам от Евросоюза.
"Мы должны обеспечить, чтобы Украина получила необходимую поддержку. Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевого показателя в 60 миллиардов долларов на поддержку безопасности и обороны Украины в этом году", — сказал генсек НАТО.
Рютте подчеркнул, что "любые средства, поступающие из кредита ЕС на поддержку Украины, должны быть дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе".
"Мы должны сосредоточить финансирование на приоритетах – противовоздушной обороне, дронах и боеприпасах увеличенной дальности. Это главные приоритеты", – добавил он.
Программа PURL
Генсек НАТО напомнил, что в 2026 году продолжает действовать механизм PURL по закупке американского оружия государствами-членами НАТО для Украины.
Кроме того, он отметил непропорциональное распределение расходов на поддержку Украины государствами-членами.
"В преддверии саммита НАТО в Анкаре мы также должны добиться прогресса в обеспечении более справедливого и предсказуемого подхода к поддержке оборонных усилий Украины… Это действительно проблема: слишком мало стран несут слишком большую нагрузку, и мы должны это решить. Поддержка борьбы Украины важна – как никогда", – подчеркнул Рютте.
Что предшествовало?
- 15 апреля в Берлине началось 34-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Звісно, комусь стане тепліше.
Але не тим, хто працює за мінімалку, та готується до підняття тарифів на електроенергію.