В этом году члены НАТО должны предоставить Украине $60 млрд военной помощи, – Рютте

В течение 2026 года члены НАТО предоставят Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Союзники должны инвестировать больше

Как отмечается, в 2026 году государства НАТО должны предоставить Украине военную помощь на 60 млрд долларов в дополнение к кредитным средствам от Евросоюза.

"Мы должны обеспечить, чтобы Украина получила необходимую поддержку. Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевого показателя в 60 миллиардов долларов на поддержку безопасности и обороны Украины в этом году", — сказал генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что "любые средства, поступающие из кредита ЕС на поддержку Украины, должны быть дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе".

"Мы должны сосредоточить финансирование на приоритетах – противовоздушной обороне, дронах и боеприпасах увеличенной дальности. Это главные приоритеты", – добавил он.

Программа PURL

Генсек НАТО напомнил, что в 2026 году продолжает действовать механизм PURL по закупке американского оружия государствами-членами НАТО для Украины.

Кроме того, он отметил непропорциональное распределение расходов на поддержку Украины государствами-членами.

"В преддверии саммита НАТО в Анкаре мы также должны добиться прогресса в обеспечении более справедливого и предсказуемого подхода к поддержке оборонных усилий Украины… Это действительно проблема: слишком мало стран несут слишком большую нагрузку, и мы должны это решить. Поддержка борьбы Украины важна – как никогда", – подчеркнул Рютте.

НАТО (10538) Рютте Марк (635) Рамштайн (201)
Мають... А може й не мають!!!
15.04.2026 17:49 Ответить
В провладних пабліках вже написали, що Україна до 90 лярдів гарантовано отримає ще 60, рівень потужності вже зашкалює.
15.04.2026 18:29 Ответить
брехуни, котрі не фіксують своїх обіцянок юридично . є не хто інші як звичайні 3,14стаболи .на кшталт Будапештських
15.04.2026 17:54 Ответить
Пообіцяв пан кожух...
Звісно, комусь стане тепліше.
Але не тим, хто працює за мінімалку, та готується до підняття тарифів на електроенергію.
15.04.2026 18:26 Ответить
Я знаю де платять 120 К, і комуналка безкоштовна, чого ховаєшся?
15.04.2026 18:39 Ответить
Виключений з обліку. IV-а стадія... Мене повернуть з полігону вперед ногами.
15.04.2026 18:46 Ответить
У нас товар - у вас купець. До кінця.
15.04.2026 18:29 Ответить
 
 