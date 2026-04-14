Зеленский провел беседу с Рютте: Готовим новости относительно PURL

Президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам президента, обсуждались вопросы защиты воздушного пространства, программа PURL, которая позволяет Украине получать ракеты для "Петриот", а также ключевые вызовы в сфере безопасности, которые сейчас стоят перед всем миром

"Важно, чтобы мы все координировались и укрепляли друг друга. Сила для ПВО – это наш ключевой приоритет, и жизнь людей должна быть защищена. Готовим новости по PURL. Спасибо всем, кто помогает!" – добавил Зеленский.

Как известно, 14 апреля Зеленский прибыл с визитом в Берлин.

В этот же день президент посетит Норвегию, где встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

Читайте: Есть заверения от США в контексте PURL: Ничего никуда не перенаправлялось и нет планов, - Сибига

Справочно

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это начатая в июле 2025 года совместная инициатива США и НАТО для быстрого обеспечения Украины критически необходимым американским оружием. Страны-партнеры финансируют закупку вооружения из имеющихся запасов США по списку потребностей, который формирует Украина.

Читайте: Зеленский освободил нардепов от ответственности за расходование увеличенных в три раза "депутатских" выплат

14.04.2026 12:30 Ответить
"Важливо, щоб ми всі координувалися та зміцнювали одне одного. Сила для ППО - це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене Кривий Ріг І ВСЯ УКРАЇНА ЦИМ ЗРАДНИКОМ НЕ ЗАХИЩЕНІ ВСІ РОКИ ВІЙНИ .ХОЧ ВІН ОБІБРАВСЯ ГАРАНТОМ УКРАЇНИ І УКРАЇНЦІВ НА ЄВАНГЕЛІЇ
14.04.2026 12:31 Ответить
«Готуємо новини щодо PURL» - це тільки клоун на посту президента може відповідати в країні за новини, а не за захист країни і зовнішні звʼязки.
14.04.2026 12:34 Ответить
А щодо ситуації на фронті,то які готує новини і на чию користь?
14.04.2026 13:02 Ответить
 
 