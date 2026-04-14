Зеленский провел беседу с Рютте: Готовим новости относительно PURL
Президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам президента, обсуждались вопросы защиты воздушного пространства, программа PURL, которая позволяет Украине получать ракеты для "Петриот", а также ключевые вызовы в сфере безопасности, которые сейчас стоят перед всем миром
"Важно, чтобы мы все координировались и укрепляли друг друга. Сила для ПВО – это наш ключевой приоритет, и жизнь людей должна быть защищена. Готовим новости по PURL. Спасибо всем, кто помогает!" – добавил Зеленский.
Как известно, 14 апреля Зеленский прибыл с визитом в Берлин.
В этот же день президент посетит Норвегию, где встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.
Справочно
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это начатая в июле 2025 года совместная инициатива США и НАТО для быстрого обеспечения Украины критически необходимым американским оружием. Страны-партнеры финансируют закупку вооружения из имеющихся запасов США по списку потребностей, который формирует Украина.
