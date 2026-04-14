Зеленский прибыл в Германию, - Никифоров

Сегодня, 14 апреля 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Что известно?

Программой визита, в частности, предусмотрены переговоры Зеленского с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Также, как сообщил Никифоров, сегодня президент Украины посетит Норвегию, где встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский 14 апреля 2026 годавстретится с Мерцем в Берлине.

