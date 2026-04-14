Зеленский прибыл в Германию, - Никифоров

Встреча Зеленского и Мерца в Риме

Сегодня, 14 апреля 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Что известно?

Программой визита, в частности, предусмотрены переговоры Зеленского с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Также, как сообщил Никифоров, сегодня президент Украины посетит Норвегию, где встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Зеленский 14 апреля 2026 годавстретится с Мерцем в Берлине.

Розвиток зеленого туризму - головний пріоритет діяльності уряду України!
14.04.2026 12:07
Тупий торчок знову на арені! Чергові гастролі криворагульного клоуна в пошуках бабла для утримання зеленого злодійського шобла
14.04.2026 11:59
Від цих зелених турне Україні тільки гірше
показать весь комментарий
14.04.2026 12:02
Потужний має намір розвивати туризм. Скільки дронів можна було купити замість його турпоїздок
14.04.2026 11:52
Нічого, він як завжди на фаховому перекладачеві зекономить.
14.04.2026 12:11
Ганебну фігню тільки що прочитав що Ви написали. Якщо комусь ЕС і гроші та техніку Німеччини не потрібні так це москалям. А 5аші військові повинні отримувати грошове забезпечення, першокласну зброю західного виробництва і стійкий курс гривні, а це все Німеччина
14.04.2026 12:46
14.04.2026 11:59
14.04.2026 12:02
14.04.2026 12:07
коли настане крах системі ,ви побачите самий пік туристопотоку еліти до країн з приготовленими для життя базисами...
14.04.2026 12:31
А в скільки обходится одна поїздка за кордон "найвеличнішого" в воюючій країні ?
14.04.2026 12:08
А в скільки вже обійшовся безперервний багатомісячний вояж Уморова?
14.04.2026 12:12
там суми за відрядження мабуть перебивають бюджети обласних центрів.....так чурка умеров це один з.....
14.04.2026 12:33
Як сказав цей шлімазел нещодавно - ми впевнено, я та моя сім'я, пережели найважчу зиму для України, за кордонами.
14.04.2026 12:39
 
 