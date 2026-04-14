Зеленский сегодня встретится с Мерцем в Берлине

Президент Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на t-online, об этом сообщил представитель немецкого правительства.

По данным издания, полиция Берлина усилила меры безопасности в правительственном квартале.

СМИ напоминают, что 13 апреля на украинской выставке вооружений Зеленский объявил, что намерен обсудить разработку совместной системы противовоздушной обороны с главами европейских государств и правительств позднее на этой неделе.

