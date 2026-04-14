Зеленский сегодня встретится с Мерцем в Берлине
Президент Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на t-online, об этом сообщил представитель немецкого правительства.
По данным издания, полиция Берлина усилила меры безопасности в правительственном квартале.
СМИ напоминают, что 13 апреля на украинской выставке вооружений Зеленский объявил, что намерен обсудить разработку совместной системы противовоздушной обороны с главами европейских государств и правительств позднее на этой неделе.
Володимир Омельянов
14.04.2026 10:34
Поділля16
14.04.2026 10:18
ОЛЕГ СТАВИНОГА
14.04.2026 10:22
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ще слід вияснити, де тепер знаходиться те його "додому".
Україна: Президент Володимир Зеленський є етнічним євреєм. Він займає цю посаду з 2019 року. Його обрання свого часу зробило Україну єдиною країною у світі (окрім Ізраїлю), де і президент, і на той момент прем'єр-міністр (Володимир Гройсман) одночасно мали єврейське коріння.
Мексика: У 2024 році президентом Мексики була обрана Клаудія Шейнбаум. Вона стала першою жінкою та першою особою єврейського походження на цій посаді в історії країни. Хоча вона позиціює себе як світський політик, її батьки - євреї, які емігрували з Європи.
Ізраїль: Президентом країни є Іцхак Герцог. Слід зауважити, що в Ізраїлі президент виконує переважно представницькі та церемоніальні функції, тоді як реальна виконавча влада належить прем'єр-міністру.