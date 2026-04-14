Зеленський сьогодні зустрінеться із Мерцом у Берліні
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, відвідає Берлін, де проведе зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на t-online, про це повідомив речник німецького уряду.
Подробиці
За даними видання, поліція Берліна великі сили безпеки в урядовому кварталі.
ЗМІ нагадують, що 13 квітня на українському ярмарку озброєнь Зеленський оголосив, що має намір обговорити розробку спільної системи протиповітряної оборони з главами європейських держав та урядів пізніше цього тижня.
Топ коментарі
+3 Володимир Омельянов
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+2 Поділля16
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+2 ОЛЕГ СТАВИНОГА
показати весь коментар14.04.2026 10:22 Відповісти Посилання
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