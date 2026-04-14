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Новини Розмова Зеленського та Мерца
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Зеленський сьогодні зустрінеться із Мерцом у Берліні

Зеленський зустрінеться із Мерцом: подробиці

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, відвідає Берлін, де проведе зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на t-online, про це повідомив речник німецького уряду.

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Подробиці

За даними видання, поліція Берліна великі сили безпеки в урядовому кварталі.

ЗМІ нагадують, що 13 квітня на українському ярмарку озброєнь Зеленський оголосив, що має намір обговорити розробку спільної системи протиповітряної оборони з главами європейських держав та урядів пізніше цього тижня.

Читайте: Мерц після розмови з Трампом: Наразі НАТО немає чим замінити

Автор: 

Зеленський Володимир (28420) Мерц Фрідріх (483)
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Топ коментарі
+3
Ось це "дипломат" кожен тиждень за кордоном ,замість того що б думати як зупинити ворога, як стабілізувати фронт,як захистити мирне населення від щоденних обстрілів ,яким чином відновити і захистити енгергетику. Але то не для нього, він ні за що не хоче відповідати ,всі винні окрім нього.
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14.04.2026 10:34 Відповісти
+2
"Знову у турне поїзхало дуRNе. Викатує скудний бюджет воюючої країни. Він більше буває за кордоном, ніж у своїй країні. Чекаємо під вечір на потужні відоси.
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14.04.2026 10:18 Відповісти
+2
Жаль , що ця почвара представляє УКРАЇНУ !!!
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14.04.2026 10:22 Відповісти

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