Зеленський сьогодні зустрінеться із Мерцом у Берліні

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, відвідає Берлін, де проведе зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на t-online, про це повідомив речник німецького уряду.

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Подробиці

За даними видання, поліція Берліна великі сили безпеки в урядовому кварталі.

ЗМІ нагадують, що 13 квітня на українському ярмарку озброєнь Зеленський оголосив, що має намір обговорити розробку спільної системи протиповітряної оборони з главами європейських держав та урядів пізніше цього тижня.

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