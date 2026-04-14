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Новини Візит Зеленського до Німеччини
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Зеленський прибув до Німеччини, - Никифоров

Зустріч Зеленського і Мерца у Римі

Сьогодні, 14 квітня 2026 року, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Німеччини.

Про це журналістам повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

Програмою візиту, зокрема, передбачені переговори Зеленського з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Також, як повідомив Никифоров, сьогодні президент України відвідає Норвегію, де з Прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Зеленський 14 квітня 2026 року зустрінеться із Мерцом у Берліні.

Читайте: Мерц про кредит для України: Сподіваюсь, проблема вирішиться в середньостроковій перспективі, але це складно

Автор: 

Німеччина (8147) Зеленський Володимир (28420) Норвегія (921) Никифоров Сергій (159) Мерц Фрідріх (483) Стере Йонас Гар (47)
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Топ коментарі
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Розвиток зеленого туризму - головний пріоритет діяльності уряду України!
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14.04.2026 12:07 Відповісти
+4
Тупий торчок знову на арені! Чергові гастролі криворагульного клоуна в пошуках бабла для утримання зеленого злодійського шобла
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14.04.2026 11:59 Відповісти
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Від цих зелених турне Україні тільки гірше
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14.04.2026 12:02 Відповісти

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