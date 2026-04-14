Зеленський прибув до Німеччини, - Никифоров

Сьогодні, 14 квітня 2026 року, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Німеччини.

Про це журналістам повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

Програмою візиту, зокрема, передбачені переговори Зеленського з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Також, як повідомив Никифоров, сьогодні президент України відвідає Норвегію, де з Прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський 14 квітня 2026 року зустрінеться із Мерцом у Берліні.

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