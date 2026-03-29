Есть заверения от США в контексте PURL: Ничего никуда не перенаправлялось и нет планов, - Сибига

В США заверили, что оружие, предназначенное для Украины в рамках программы PURL, никуда не перенаправлялось, и на сегодняшний день перенаправления не планируется.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Нет в планах

"Есть очень важные заверения от американской стороны в контексте PURL, и я хотел бы четко отметить, что именно было сказано во время нашего заседания. Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио: ничего никуда не перенаправлялось из этой программы в другие географические уголки из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. На данный момент нет планов и относительно перенаправления", - подчеркнул Сибига.

Еще одна страна присоединится к PURL

Кроме того, министр сообщил, что Украина получила подтверждение, что к PURL присоединится еще одна страна.

"Я даже скажу больше, мы получили заверения о наполнении этой программы, о взносах в нее от еще одной новой страны. Пока еще не могу ее называть, но это означает, что эта программа действует, и она будет развиваться. И это единственно возможный инструмент для усиления наших стратегических ПВО", - подчеркнул Сибига.

