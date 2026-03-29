Есть заверения от США в контексте PURL: Ничего никуда не перенаправлялось и нет планов, - Сибига
В США заверили, что оружие, предназначенное для Украины в рамках программы PURL, никуда не перенаправлялось, и на сегодняшний день перенаправления не планируется.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Нет в планах
"Есть очень важные заверения от американской стороны в контексте PURL, и я хотел бы четко отметить, что именно было сказано во время нашего заседания. Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио: ничего никуда не перенаправлялось из этой программы в другие географические уголки из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. На данный момент нет планов и относительно перенаправления", - подчеркнул Сибига.
Еще одна страна присоединится к PURL
Кроме того, министр сообщил, что Украина получила подтверждение, что к PURL присоединится еще одна страна.
"Я даже скажу больше, мы получили заверения о наполнении этой программы, о взносах в нее от еще одной новой страны. Пока еще не могу ее называть, но это означает, что эта программа действует, и она будет развиваться. И это единственно возможный инструмент для усиления наших стратегических ПВО", - подчеркнул Сибига.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
- Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.
- В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.
- В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие для Украины на Ближний Восток, однако может это сделать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
