Есть заверения от США в контексте PURL: Ничего никуда не перенаправлялось и нет планов, - Сибига

Сибига о PURL

В США заверили, что оружие, предназначенное для Украины в рамках программы PURL, никуда не перенаправлялось, и на сегодняшний день перенаправления не планируется.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Нет в планах

"Есть очень важные заверения от американской стороны в контексте PURL, и я хотел бы четко отметить, что именно было сказано во время нашего заседания. Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио: ничего никуда не перенаправлялось из этой программы в другие географические уголки из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. На данный момент нет планов и относительно перенаправления", - подчеркнул Сибига.

Читайте также: Перенаправление оружия США для Украины на Ближний Восток не происходило, - Зеленский

Еще одна страна присоединится к PURL

Кроме того, министр сообщил, что Украина получила подтверждение, что к PURL присоединится еще одна страна.

"Я даже скажу больше, мы получили заверения о наполнении этой программы, о взносах в нее от еще одной новой страны. Пока еще не могу ее называть, но это означает, что эта программа действует, и она будет развиваться. И это единственно возможный инструмент для усиления наших стратегических ПВО", - подчеркнул Сибига.

Смотрите также: Программа PURL имеет критически важное значение для защиты украинского неба, - Зеленский. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
  • Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.
  • В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.
  • В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие для Украины на Ближний Восток, однако может это сделать.

А Рубійо сказав, що є висока вірогідність переадресації. Хтось бреше?
29.03.2026 13:01 Ответить
Сибігі час у відставку. Забрехався.
29.03.2026 13:08 Ответить
слово трампа проти слова сибіги?
перший, ******** на всю стару руду макітру. другий, зелений дегенерат холуй.
29.03.2026 13:02 Ответить
Сибiга розповідає про запевнення трампістів.... Ну реально шапіто
29.03.2026 13:07 Ответить
Він вже в їх лагері.
29.03.2026 13:30 Ответить
Запевнення від американської адміністрації при цій адміністрації не важать нічого)Сидить посередині рудий покидьок,а всі навколо нього моляться,ну че не маразм((А особливо дратує ,коли покидьок щось там меле,а за ним венс аплодує,а джонсон аплодує за таким виглядом рила,як ніби він був слугою кім чин пука(((
29.03.2026 13:08 Ответить
Чого всі українські чиновники так залементували? Дайте фінам перевірити надходження американської зброї,купленої за європейські гроші, до України. Чи сцикотно ,що знайдуть безтоварні накладні,підписані нашими можновладцями?
29.03.2026 13:20 Ответить
Але ми ії не отримаємо теж.
29.03.2026 13:29 Ответить
Всю владу у відставку за шкідництво і профнегідність!
29.03.2026 13:45 Ответить
Ему лично из Пентагона докладывают) Это же так сложно, делать вид что что-то контролируешь или на что-то влияеш.
29.03.2026 14:10 Ответить
 
 