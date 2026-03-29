Є запевнення від США в контексті PURL: Нічого нікуди не переадресовувалося і немає планів, - Сибіга

У США запевнили, що зброя, призначена для України в межах програми PURL, нікуди не перенаправлялася, і на сьогодні переадресації немає в планах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Немає в планах

"Є дуже важливі запевнення від американської сторони в контексті PURL, і я хотів би чітко зазначити, що саме було сказано під час нашого засідання. Було заявлено на рівні державного секретаря Рубіо: нічого нікуди не переадресовувалося із цієї програми в інші географічні куточки із тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України. Станом на зараз немає планів і щодо переадресації", - наголосив Сибіга.

Також читайте: Перенаправлення зброї США для України на Близький Схід не відбувалося, - Зеленський

Ще одна країна приєднається до PURL

Крім того, міністр повідомив, що Україна отримала підтвердження, що до PURL приєднається ще одна країна.

"Я навіть скажу більше, ми отримали запевнення про наповнення цієї програми, про внески до неї від ще однієї нової країни. Поки ще не можу її називати, але це означає, що ця програма діє, і вона буде розвиватися. І це єдиноможливий інструмент для посилення наших стратегічних ППО", - наголосив Сибіга.

Також дивіться: Програма PURL є критично важливою для захисту українського неба, - Зеленський. ВIДЕО

Що передувало?