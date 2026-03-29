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Новини Програма PURL
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Є запевнення від США в контексті PURL: Нічого нікуди не переадресовувалося і немає планів, - Сибіга

Сибіга про PURL

У США запевнили, що зброя, призначена для України в межах програми PURL, нікуди не перенаправлялася, і на сьогодні переадресації немає в планах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Немає в планах

"Є дуже важливі запевнення від американської сторони в контексті PURL, і я хотів би чітко зазначити, що саме було сказано під час нашого засідання. Було заявлено на рівні державного секретаря Рубіо: нічого нікуди не переадресовувалося із цієї програми в інші географічні куточки із тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України. Станом на зараз немає планів і щодо переадресації", - наголосив Сибіга.

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Ще одна країна приєднається до PURL

Крім того, міністр повідомив, що Україна отримала підтвердження, що до PURL приєднається ще одна країна.

"Я навіть скажу більше, ми отримали запевнення про наповнення цієї програми, про внески до неї від ще однієї нової країни. Поки ще не можу її називати, але це означає, що ця програма діє, і вона буде розвиватися. І це єдиноможливий інструмент для посилення наших стратегічних ППО", - наголосив Сибіга.

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Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.
  • Серед озброєння, яке може бути перенаправлено, називають ракети-перехоплювачі для систем ППО, які замовляли в межах програми PURL, за якою партнери США по НАТО купують американську зброю для України. Водночас співрозмовники видання вказували, що остаточне рішення ще не ухвалене.
  • Своєю чергою генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американське озброєння продовжує надходити до України.
  • Водночас Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не перенаправляв зброю для України на Близький Схід, однак може це зробити.

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зброя (7930) США (26898) Сибіга Андрій (1037)
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Топ коментарі
+10
слово трампа проти слова сибіги?
перший, ******** на всю стару руду макітру. другий, зелений дегенерат холуй.
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29.03.2026 13:02 Відповісти
+7
А Рубійо сказав, що є висока вірогідність переадресації. Хтось бреше?
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29.03.2026 13:01 Відповісти
+5
Сибiга розповідає про запевнення трампістів.... Ну реально шапіто
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29.03.2026 13:07 Відповісти

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