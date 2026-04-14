Зеленський дозволив нардепам не звітувати за витрачання підвищених утричі "депутатських" виплат
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє народних депутатів від подання звітів та відповідальності за використання коштів, виділених на виконання депутатських повноважень.
Відповідна норма міститься у законі про продовження сплати військового збору за підвищеною ставкою протягом 3-х років після припинення/скасування воєнного стану, текст якого оприлюднений на сайті парламенту.
Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №15110 тиждень тому, 7 квітня, а сьогодні його підписав голова держави.
Зокрема, статтю 32 закону "Про статус народного депутата України" доповнено реченням такого змісту:
"Народний депутат 2 самостійно, на власний розсуд, визначає напрями та порядок використання коштів для компенсації вартості проїзду і відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, а також коштів, визначених частиною першою статті 28 цього закону, не звітує та не несе юридичної відповідальності за напрями та порядок використання таких коштів".
Як повідомлялося, у законі "Про державний бюджет на 2026 рік" депутати передбачили збільшення компенсації витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, з однієї до трьох місячних зарплат народних обранців.
Наразі заробітна плата народного депутата до вирахування податків складає близько 60-65 тисяч гривень. Таким чином на депутатську діяльність у 2026 році буде спрямовуватись близько 200 тисяч гривень на місяць.
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