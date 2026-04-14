Зеленський провів розмову із Рютте: Готуємо новини щодо PURL

Президент Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами президента, обговорювали захист неба, програму PURL, яка дозволяє Україні отримувати ракети для "петріотів", а також про ключові безпекові виклики, які зараз є для всіх у світі

"Важливо, щоб ми всі координувалися та зміцнювали одне одного. Сила для ППО – це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене. Готуємо новини щодо PURL. Дякую всім, хто допомагає!" - додав Зеленський.

Як відомо, 14 квітня Зеленський прибув із візитом до Берліну.

Цього ж дня президент відвідає Норвегію, де з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.

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Довідково

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це започаткована у липні 2025 року спільна ініціатива США та НАТО для швидкого забезпечення України критично необхідною американською зброєю. Країни-партнери фінансують закупівлю озброєння з наявних запасів США за списком потреб, який формує Україна.

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