Зеленський провів розмову із Рютте: Готуємо новини щодо PURL
Президент Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами президента, обговорювали захист неба, програму PURL, яка дозволяє Україні отримувати ракети для "петріотів", а також про ключові безпекові виклики, які зараз є для всіх у світі
"Важливо, щоб ми всі координувалися та зміцнювали одне одного. Сила для ППО – це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене. Готуємо новини щодо PURL. Дякую всім, хто допомагає!" - додав Зеленський.
Як відомо, 14 квітня Зеленський прибув із візитом до Берліну.
Цього ж дня президент відвідає Норвегію, де з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.
Довідково
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це започаткована у липні 2025 року спільна ініціатива США та НАТО для швидкого забезпечення України критично необхідною американською зброєю. Країни-партнери фінансують закупівлю озброєння з наявних запасів США за списком потреб, який формує Україна.
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