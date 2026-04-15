Федоров перед началом "Рамштайна": Потери РФ достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации

Министр обороны Михаил Федоров перед началом заседания в формате "Рамштайн" обозначил приоритеты Украины в сфере защиты от российской агрессии.

Об этом он сообщил в Telegram.

Что известно?

"Украина стремится к миру. Наши дипломатические усилия продолжаются ежедневно. Но дипломатия работает тогда, когда Украина сильна на поле боя и когда способность России продолжать войну существенно уменьшается.



Наш подход к войне основан на трех сферах — воздух, земля и экономика. И он уже дает результат", — говорится в сообщении.

Читайте: Более 1 000 экипажей "Линии дронов" поражают каждую четвертую цель на фронте, — Федоров

По словам Федорова, зимой Россия выпустила по Украине 462 баллистические ракеты, почти 600 крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа Shahed.

"Украина выстояла. Мы усилили противовоздушную оборону. Уровень перехвата крылатых ракет достиг почти 80%, а дронов — до 90%.



Спасибо партнерам за поддержку через программу PURL. Германии, Нидерландам, Испании, Польше и Румынии — за ракеты Patriot. Соединенным Штатам — за возможность партнерам закупать необходимые перехватчики", — отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита неба и обеспечение бригад дронами: Украина и Норвегия согласовали приоритеты сотрудничества, — Федоров

Потери врага

Федоров подчеркнул, что на поле боя Украина не только удерживает позиции, но и наращивает давление.

"Потери России достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации. Мы делаем каждый метр украинской земли чрезвычайно дорогим для врага. Сегодня Россия теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области — в среднем 428.



Параллельно усиливаем давление на экономику России, в частности в энергетическом секторе. Нарушаем логистику, увеличиваем расходы и сокращаем ресурсы для финансирования войны", — добавил он.

Приоритеты Украины, отметил Федоров, неизменны: противовоздушная оборона, наращивание мощности украинских дронов и ракет, а также обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами.

"Сегодня представим новые инициативы для укрепления сотрудничества. Это настоящие win-win партнерства", — подытожил глава Минобороны.

Читайте также: ПВО, дроны и артиллерия: Киев синхронизировал оборонное сотрудничество с Бельгией и Испанией накануне Рамштайна

Что предшествовало?

15 апреля в Берлине началось 34-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Читайте: Хегсет снова пропустит встречу "Рамштайн": отправит своего заместителя, — Politico