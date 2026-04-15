Федоров перед началом "Рамштайна": Потери РФ достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации
Министр обороны Михаил Федоров перед началом заседания в формате "Рамштайн" обозначил приоритеты Украины в сфере защиты от российской агрессии.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Украина стремится к миру. Наши дипломатические усилия продолжаются ежедневно. Но дипломатия работает тогда, когда Украина сильна на поле боя и когда способность России продолжать войну существенно уменьшается.
Наш подход к войне основан на трех сферах — воздух, земля и экономика. И он уже дает результат", — говорится в сообщении.
По словам Федорова, зимой Россия выпустила по Украине 462 баллистические ракеты, почти 600 крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа Shahed.
"Украина выстояла. Мы усилили противовоздушную оборону. Уровень перехвата крылатых ракет достиг почти 80%, а дронов — до 90%.
Спасибо партнерам за поддержку через программу PURL. Германии, Нидерландам, Испании, Польше и Румынии — за ракеты Patriot. Соединенным Штатам — за возможность партнерам закупать необходимые перехватчики", — отметил министр.
Потери врага
Федоров подчеркнул, что на поле боя Украина не только удерживает позиции, но и наращивает давление.
"Потери России достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации. Мы делаем каждый метр украинской земли чрезвычайно дорогим для врага. Сегодня Россия теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области — в среднем 428.
Параллельно усиливаем давление на экономику России, в частности в энергетическом секторе. Нарушаем логистику, увеличиваем расходы и сокращаем ресурсы для финансирования войны", — добавил он.
Приоритеты Украины, отметил Федоров, неизменны: противовоздушная оборона, наращивание мощности украинских дронов и ракет, а также обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами.
"Сегодня представим новые инициативы для укрепления сотрудничества. Это настоящие win-win партнерства", — подытожил глава Минобороны.
Что предшествовало?
- 15 апреля в Берлине началось 34-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Після звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ у лютому 2024 року, ситуація на фронті залишалася напруженою, а російські війська продовжували інтенсивні наступальні дії. За 2024 рік Сили оборони втратили контроль над понад 3600 км² території, при цьому на окремих ділянках фронту ворог мав просування, зокрема у листопаді 2024 року, за деякими оцінками, втрачали понад 20 км² на добу.
