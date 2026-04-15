Федоров перед началом "Рамштайна": Потери РФ достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации

Федоров сделал заявление перед заседанием Рамштайна

Министр обороны Михаил Федоров перед началом заседания в формате "Рамштайн" обозначил приоритеты Украины в сфере защиты от российской агрессии.

Что известно?

"Украина стремится к миру. Наши дипломатические усилия продолжаются ежедневно. Но дипломатия работает тогда, когда Украина сильна на поле боя и когда способность России продолжать войну существенно уменьшается.

Наш подход к войне основан на трех сферах — воздух, земля и экономика. И он уже дает результат", — говорится в сообщении.

По словам Федорова, зимой Россия выпустила по Украине 462 баллистические ракеты, почти 600 крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа Shahed.

"Украина выстояла. Мы усилили противовоздушную оборону. Уровень перехвата крылатых ракет достиг почти 80%, а дронов — до 90%.

Спасибо партнерам за поддержку через программу PURL. Германии, Нидерландам, Испании, Польше и Румынии — за ракеты Patriot. Соединенным Штатам — за возможность партнерам закупать необходимые перехватчики", — отметил министр.

Потери врага

Федоров подчеркнул, что на поле боя Украина не только удерживает позиции, но и наращивает давление.

"Потери России достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации. Мы делаем каждый метр украинской земли чрезвычайно дорогим для врага. Сегодня Россия теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области — в среднем 428.

Параллельно усиливаем давление на экономику России, в частности в энергетическом секторе. Нарушаем логистику, увеличиваем расходы и сокращаем ресурсы для финансирования войны", — добавил он.

Приоритеты Украины, отметил Федоров, неизменны: противовоздушная оборона, наращивание мощности украинских дронов и ракет, а также обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами.

"Сегодня представим новые инициативы для укрепления сотрудничества. Это настоящие win-win партнерства", — подытожил глава Минобороны.

Топ комментарии
+10
а втрати України, дебіл ти кончений ?

поки товстий схудне , худий здохне ..
15.04.2026 16:16 Ответить
+8
Значить кацапи пришвидшать темпи мобілізації, а китайці профінансують їх зусилля. 🤔
15.04.2026 16:10 Ответить
+7
Це їх зупиняє?
15.04.2026 16:10 Ответить
15.04.2026 16:10 Ответить
Війська РФ посилили наступ по всьому фронту, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3610624

Кабзда, останній відчайдушний наступ москалів, чмонями на милицях, а далі всьо, розвал імперії.
15.04.2026 16:10 Ответить
15.04.2026 16:10 Ответить
Та всі це прекрасно розуміють. Просто є великий прошарок суспільства, який виграє від поточного положення. У відсотках їх не багато, але впливу мають багато - це всі представники влади, війскові командири різних рівнів, віїхавщі на льготах в ЄС, волонтери, виробники зброї і т.д.
15.04.2026 16:32 Ответить
поділись . на скільки кв,км української землі було окуповано рашистом більше за час від коли став міністром...??Зелені побідуни ,котрі співають мантри про втрати рашистів ,здаючи тим часом українську територію ворогу....
15.04.2026 16:14 Ответить
Чому в пріоритетахинемає виробництва відчизняних КАБів,федоров?
15.04.2026 16:16 Ответить
Так немає з чого ті каби скидати - то навіщо вони потрібні.
15.04.2026 16:58 Ответить
15.04.2026 16:16 Ответить
Москалі як і українці мобілізують в місяць приблизно 30к. Тільки у москалів з цих мобілізованих до ЛБЗ попадає 25к а у українців лише 5к. В основному через СЗЧ...
15.04.2026 16:32 Ответить
Нова тема пішла - всі тікають в СЗЧ, ось де люди діваються при втратах 1:8.
15.04.2026 17:02 Ответить
Так ще наловлять)
15.04.2026 16:38 Ответить
худий здохне за три дні?
15.04.2026 16:53 Ответить
Під керівництвом Валерія Залужного як Головнокомандувача ЗСУ (2021-2024) було звільнено значні окуповані території. Ключовими успіхами стали звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини (весна 2022), Харківщини (осінь 2022) та правобережжя Херсонщини разом із Херсоном (листопад 2022), що склало близько 40% територій, окупованих після 24 лютого 2022.

Після звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ у лютому 2024 року, ситуація на фронті залишалася напруженою, а російські війська продовжували інтенсивні наступальні дії. За 2024 рік Сили оборони втратили контроль над понад 3600 км² території, при цьому на окремих ділянках фронту ворог мав просування, зокрема у листопаді 2024 року, за деякими оцінками, втрачали понад 20 км² на добу.
15.04.2026 16:18 Ответить
дядьку! ви хоч розумієте, що на відміну від України вони можуть оголосити хоч і не популярну, але примусову мобілізацію, і поставити під штик пару мільонів оборванців?... чучхе та сі допоможуть їх вдягнути...
15.04.2026 16:19 Ответить
куй він розуміє
15.04.2026 16:30 Ответить
Йому пофіг, аби війна тривала, кріпаки, влада, закриті кордони. Мрія олігархів
15.04.2026 16:40 Ответить
щось вони довго можуть..
ці імпотенти..
15.04.2026 16:56 Ответить
Незламно та потужно! То проти тоді плануємо воювати 10 років?
15.04.2026 16:22 Ответить
не було за кого голосувати крім генерала Кривоноса . якщо б його вибрали не було б цієї війни.
15.04.2026 16:31 Ответить
О , ще один ЗЕЛЯбобик нарисувався та виправдовується, що обісRався ЗЕленським! Мабуть дуже страждав за Президентства Порошенка ?

Не треба скиглити , переможець73% - ти самого Щікалядного Борігу переміг ... тож насолоджуйся своїм веселим обранцем!

Доречі, за кілька днів можеш святкувати 7-мі роковини своєї ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ над ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ! Починай маринувати м'ясо для святкових шашликів!
15.04.2026 16:37 Ответить
мені твое ниття нідо чого твій поц петрушенко такий самій як і ця шобла з 95 кварталу
15.04.2026 16:41 Ответить
Тарасик,давай розказуй про "таку саму кількість вбитих ,вдів, сиріт,руйнацію України і кількість окупованої української землі за Петра і за "зепоцріота" ???В чому, у вищзе написаному ,і не тільки ,він такий самий???
15.04.2026 16:50 Ответить
о ухилянт максимко з піндостану вилізло . ти чого там свою пасть відчиняеш? не твоеє собаче діло кого ми тут вибіраємо ,бо ти до Укоаїни не маєш ніякого відношення. твоя головна задача вигрібати гоменце з підстакуватіх американців та правильно платити подати в держдеп. відвали
15.04.2026 17:04 Ответить
ще забув розказати про ракети які в кацапів скінчаться через 2 неділі
15.04.2026 16:28 Ответить
оце кіношники дичину впарюють
15.04.2026 16:31 Ответить
20% крилатих ракет та 10% дронів пролітає щодня - це зветься проривом ППО і пишатися немає чим, але судячи з щоденних руйнувань Федоров бреше і пролітає більше.
15.04.2026 16:38 Ответить
Да с начала войны говорят только то, что разрешают, в Киеве прилеты штук 5 в соседнем ряйоне было, на утро в сводках и у Федорова на Рамштайне все стабильно 😂
15.04.2026 16:49 Ответить
Это я не за сейчас, а вообще, а то щас доколупаются, какие щас прилеты в Киеве 😂
15.04.2026 16:50 Ответить
Главное плебсу продолжать вешать лапшу на уши, с 22 и ракет на две недели до потужного контрнаступа и кордонів 91, паляниці, пекли в поштучних экземплярах для мудрого нарида шоб дальше оставался потужним, щас вон уже циферки красивые для партнеров. А суть и люди на потоках все те же, и конца и края не видно. Федорова и зеленое ко это более чем устраивает, молодняк, бабы и мужички закордоном, особенно в Германии готовимся!
15.04.2026 16:47 Ответить
Ще трохи, місяць -два, і у орків закінчяться солдати.
15.04.2026 17:00 Ответить
Тому вони планують ще й наступ на Балтію.
15.04.2026 17:04 Ответить
 
 