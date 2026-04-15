Федоров перед початком "Рамштайну": Втрати РФ досягли рівня, що перевищує темпи її мобілізації

Міністр оборони Михайло Федоров перед початком засідання у форматі "Рамштайн" окреслив пріоритети України у захисті від російської агресії.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Україна прагне миру. Наші дипломатичні зусилля тривають щодня. Але дипломатія працює тоді, коли Україна сильна на полі бою і коли здатність росії продовжувати війну суттєво зменшується.



Наш підхід до війни базується на трьох доменах — повітря, земля та економіка. І він уже дає результат", - йдеться в повідомленні.

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За словами Федорова, взимку Росія випустила по Україні 462 балістичні ракети, майже 600 крилатих ракет і 27 тисяч дронів типу Shahed.

"Україна вистояла. Ми посилили протиповітряну оборону. Рівень перехоплення крилатих ракет досяг майже 80%, а дронів — до 90%.



Дякую партнерам за підтримку через програму PURL. Німеччині, Нідерландам, Іспанії та Польщі. Сполученим Штатам — за можливість партнерам закуповувати необхідні перехоплювачі", - зазначив міністр.

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Втрати ворога

Федоров наголосив, що на полі бою Україна не лише утримує позиції, а й нарощує тиск.

"Втрати росії досягли рівня, що перевищує темпи її мобілізації. Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога. Сьогодні росія втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині — у середньому 428.



Паралельно посилюємо тиск на економіку росії, зокрема в енергетичному секторі. Порушуємо логістику, збільшуємо витрати та зменшуємо ресурси для фінансування війни", - додав він.

Пріоритети України, зазначив Федоров, незмінні: протиповітряна оборона, масштабування українських дронів і ракет, а також забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами.

"Сьогодні представимо нові ініціативи для зміцнення співпраці. Це справжні win-win партнерства", - підсумував очільник Міноборони.

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Що передувало?

15 квітня у Берліні розпочалося 34-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

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