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Зустріч у форматі "Рамштайн" розпочалася у Берліні
У Берліні розпочалася 34-та зустріч Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
Зазначається, що зустріч проходить у гібридному форматі.
Фізично у Берліні присутні глави оборонних відомств Німеччини Борис Пісторіус, Великої Британії Джон Гілі, України Михайло Федоров, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Решта учасників доєдналися до зустрічі онлайн
Що передувало?
- Напередодні засідання Україна узгодила з Бельгією та Іспанією ключові напрями оборонної співпраці.
- ЗМІ повідомляли, що глава Пентагону Гегсет знову пропустить засідання.
Топ коментарі
+1 Виталий Белкин #620226
показати весь коментар15.04.2026 16:24 Відповісти Посилання
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