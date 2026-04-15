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Новини Засідання Рамштайну
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Зустріч у форматі "Рамштайн" розпочалася у Берліні

Засідання у форматі Рамштайн розпочалося в Берліні

У Берліні розпочалася 34-та зустріч Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

Зазначається, що зустріч проходить у гібридному форматі.

Фізично у Берліні присутні глави оборонних відомств Німеччини Борис Пісторіус, Великої Британії Джон Гілі, України Михайло Федоров, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Решта учасників доєдналися до зустрічі онлайн

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Що передувало?

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Автор: 

Німеччина (8147) Рамштайн (226)
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Топ коментарі
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*ідіоти
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15.04.2026 16:24 Відповісти

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