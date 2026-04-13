ППО, дрони та артилерія: Київ синхронізував оборонну співпрацю з Бельгією та Іспанією напередодні Рамштайну

Україна узгодила з Бельгією та Іспанією ключові напрями оборонної співпраці напередодні засідання формату "Рамштайн". Йдеться про посилення ППО, розвиток дронових спроможностей і забезпечення фронту далекобійною артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Провів розмови з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес. Синхронізували ключові напрями співпраці — посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та "чеської ініціативи" для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження", - повідомив міністр.

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Планована допомога

Бельгія виділяє цього року €1 млрд оборонної допомоги Україні. Також країна підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків.

Цьогоріч Іспанія також надає €1 млрд на підтримку України. Під час зустрічі приділили увагу розвитку співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями.

Зі свого боку, Україна також запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах.

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"Подякував Бельгії та Іспанії за послідовну підтримку. Завдяки win-win співпраці з партнерами Україна продовжує стримувати просування ворога на землі та деокуповувати території, захищати небо й підвищувати ефективність перехоплення ракет і дронів, а також посилювати удари по економіці росії", - наголосив Федоров.

Попереднє засідання "Рамштайну"

Нагадаємо, у Брюсселі 12 лютого 2026 року проходило засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

За підсумками засідання партнери України оголосили про плани надання військової допомоги на загальну суму майже 38 мільярдів доларів у 2026 році.

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 квітня.