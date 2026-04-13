ПВО, дроны и артиллерия: Киев синхронизировал оборонное сотрудничество с Бельгией и Испанией накануне "Рамштайна"

Украина согласовала с Бельгией и Испанией ключевые направления оборонного сотрудничества накануне заседания в формате "Рамштайн". Речь идет об укреплении ПВО, развитии дронных возможностей и обеспечении фронта дальнобойной артиллерией.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел беседы с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Синхронизировали ключевые направления сотрудничества — усиление противовоздушной обороны, развитие дронных возможностей и "чешскую инициативу" по обеспечению фронта артиллерией дальнего действия", — сообщил министр.

Планируемая помощь

Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. Также страна подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставку запчастей для имеющихся самолетов.

В этом году Испания также выделяет 1 млрд евро на поддержку Украины. Во время встречи уделили внимание развитию сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE. Мы готовы предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями.

Со своей стороны, Украина также предложила возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях.

"Поблагодарил Бельгию и Испанию за последовательную поддержку. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с партнерами Украина продолжает сдерживать продвижение врага на земле и деоккупировать территории, защищать небо и повышать эффективность перехвата ракет и дронов, а также усиливать удары по экономике России", - подчеркнул Федоров.

Предыдущее заседание "Рамштайна"

Напомним, в Брюсселе 12 февраля 2026 года прошло заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн").

По итогам заседания партнеры Украины объявили о планах предоставления военной помощи на общую сумму почти 38 миллиардов долларов в 2026 году.

Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 15 апреля.