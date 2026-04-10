Федоров провел беседу с Писториусом: Следующее заседание "Рамштайна" состоится 15 апреля

Украина готовится к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится 15 апреля.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам беседы с главой оборонного ведомства ФРГ Борисом Писториусом, сообщает Цензор.НЕТ.

О чем шла речь во время беседы

"Готовимся к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже 15 апреля. Во время беседы обсудили конкретные решения, которые укрепят Украину как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", — рассказал Федоров.

По его словам, Украина и Германия совместно готовят ряд совместных проектов:

значительное усиление ПВО;

дополнительное финансирование дронов, в частности deep-strike и middle-strike направлений;

развитие совместных технологических решений;

новые форматы обмена боевыми данными.

"Также развиваем сотрудничество в инновационных направлениях, в частности в проектах, связанных с лазерными технологиями", — отметил министр.

Федоров добавил, что Германия остается одним из ключевых партнеров Украины.

"Благодарен за системную поддержку, особенно зимой, за вклад в "чешскую инициативу" и поставки ракет PAC-3 — это решение имело критическое значение для защиты украинского неба этой зимой. Наш приоритет — расширить ПВО и вместе с партнерами обеспечить устойчивые и долгосрочные решения для защиты украинского неба", — заявил глава оборонного ведомства.

Предыдущее заседание "Рамштайна"

Напомним, в Брюсселе 12 февраля 2026 года прошло заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн").

По итогам заседания партнеры Украины объявили о планах предоставления военной помощи на общую сумму почти 38 миллиардов долларов в 2026 году.

