Лазери та deep-strike: Федоров розповів про спільні проєкти з Німеччиною напередодні "Рамштайну"
Україна готується до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 15 квітня.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками розмови з очільником оборонного відомства ФРН Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ.
Про що йшлося під час розмови
"Готуємося до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже 15 квітня. Під час розмови обговорили конкретні рішення, які посилять Україну як зараз, так і в довгостроковій перспективі", - розповів Федоров.
За його словами, Україна та Німеччина разом готують низку спільних проєктів:
- значне посилення ППО;
- додаткове фінансування дронів, зокрема deep-strike та middle-strike напрямів;
- розвиток спільних технологічних рішень;
- нові формати обміну бойовими даними.
"Також розвиваємо співпрацю в інноваційних напрямах, зокрема у проєктах, пов’язаних із лазерними технологіями", - зазначив міністр.
Федоров додав, що Німеччина залишається одним із ключових партнерів України.
"Вдячний за системну підтримку, особливо під час зими, за внесок у "чеську ініціативу" та постачання ракет PAC-3 — це рішення мало критичне значення для захисту українського неба цієї зими. Наш пріоритет — масштабувати ППО та разом із партнерами забезпечити стійкі й довгострокові рішення для захисту українського неба", - заявив очільник оборонного відомства.
Попереднє засідання "Рамштайну"
Нагадаємо, у Брюсселі 12 лютого 2026 року проходило засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").
За підсумками засідання партнери України оголосили про плани надання військової допомоги на загальну суму майже 38 мільярдів доларів у 2026 році.
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