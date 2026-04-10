Лазери та deep-strike: Федоров розповів про спільні проєкти з Німеччиною напередодні "Рамштайну"

Україна готується до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 15 квітня.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками розмови з очільником оборонного відомства ФРН Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йшлося під час розмови

"Готуємося до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже 15 квітня. Під час розмови обговорили конкретні рішення, які посилять Україну як зараз, так і в довгостроковій перспективі", - розповів Федоров.

За його словами, Україна та Німеччина разом готують низку спільних проєктів:

значне посилення ППО;

додаткове фінансування дронів, зокрема deep-strike та middle-strike напрямів;

розвиток спільних технологічних рішень;

нові формати обміну бойовими даними.

"Також розвиваємо співпрацю в інноваційних напрямах, зокрема у проєктах, пов’язаних із лазерними технологіями", - зазначив міністр.

Федоров додав, що Німеччина залишається одним із ключових партнерів України.

"Вдячний за системну підтримку, особливо під час зими, за внесок у "чеську ініціативу" та постачання ракет PAC-3 — це рішення мало критичне значення для захисту українського неба цієї зими. Наш пріоритет — масштабувати ППО та разом із партнерами забезпечити стійкі й довгострокові рішення для захисту українського неба", - заявив очільник оборонного відомства.

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Попереднє засідання "Рамштайну"

Нагадаємо, у Брюсселі 12 лютого 2026 року проходило засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

За підсумками засідання партнери України оголосили про плани надання військової допомоги на загальну суму майже 38 мільярдів доларів у 2026 році.

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