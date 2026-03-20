УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10294 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини
981 6

Німеччина пришвидшить постачання озброєння Україні та партнерам

Берлін спрощує експорт зброї: Україна серед пріоритетних отримувачів

Німеччина ухвалила рішення про спрощення експорту систем ППО та морської оборони, зокрема для України, що має прискорити військові постачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Handelsblatt з посиланням на заяву міністерки економіки Німеччини Катеріни Райхе.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Міністерка економіки повідомила про ухвалення нової генеральної експортної ліцензії (AGG), яка діятиме протягом шести місяців і має пришвидшити постачання озброєнь до низки країн, зокрема України.

Згідно з новими правилами, спрощений експорт стосується поставок до:

  • Саудівської Аравії;
  • Об’єднаних Арабських Еміратів;
  • Катару;
  • Кувейту;
  • Бахрейну;
  • Оману;
  • України.

Мета рішення - прискорення оборонних поставок

Як пояснила Райхе, рішення пов’язане зі зростанням загроз у регіоні Перської затоки та необхідністю швидкого забезпечення систем протиповітряної оборони. Вона також наголосила, що потреба України у військовій підтримці, особливо в засобах ППО, залишається незмінною.

Нове положення дозволяє компаніям здійснювати постачання без подання окремих заявок до Федерального відомства з економічних питань та експортного контролю (BAFA). Йдеться про обладнання для повітряної та морської оборони, а також засоби для розмінування.

Постанова діятиме до 15 вересня 2026 року та передбачає обов’язкову реєстрацію компаній і щомісячну звітність щодо експортних операцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і президентка Бундестагу Кльокнер обговорили підтримку України, спільне виробництво дронів та євроінтеграцію. ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (8100) зброя (7920) Україна (7503) Перська затока (58)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 