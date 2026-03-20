Німеччина пришвидшить постачання озброєння Україні та партнерам

Німеччина ухвалила рішення про спрощення експорту систем ППО та морської оборони, зокрема для України, що має прискорити військові постачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Handelsblatt з посиланням на заяву міністерки економіки Німеччини Катеріни Райхе.

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Міністерка економіки повідомила про ухвалення нової генеральної експортної ліцензії (AGG), яка діятиме протягом шести місяців і має пришвидшити постачання озброєнь до низки країн, зокрема України.

Згідно з новими правилами, спрощений експорт стосується поставок до:

Саудівської Аравії;

Об’єднаних Арабських Еміратів;

Катару;

Кувейту;

Бахрейну;

Оману;

України.

Мета рішення - прискорення оборонних поставок

Як пояснила Райхе, рішення пов’язане зі зростанням загроз у регіоні Перської затоки та необхідністю швидкого забезпечення систем протиповітряної оборони. Вона також наголосила, що потреба України у військовій підтримці, особливо в засобах ППО, залишається незмінною.

Нове положення дозволяє компаніям здійснювати постачання без подання окремих заявок до Федерального відомства з економічних питань та експортного контролю (BAFA). Йдеться про обладнання для повітряної та морської оборони, а також засоби для розмінування.

Постанова діятиме до 15 вересня 2026 року та передбачає обов’язкову реєстрацію компаній і щомісячну звітність щодо експортних операцій.

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