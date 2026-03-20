Германия ускорит поставки вооружения Украине и партнерам

Германия приняла решение об упрощении экспорта систем ПВО и морской обороны, в частности для Украины, что должно ускорить поставки военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на заявление министра экономики Германии Катерины Райхе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Министр экономики сообщила о принятии новой генеральной экспортной лицензии (AGG), которая будет действовать в течение шести месяцев и должна ускорить поставки вооружений в ряд стран, в частности в Украину.

Согласно новым правилам, упрощенный экспорт касается поставок в:

Саудовской Аравии;

Объединенных Арабских Эмиратов;

Катара;

Кувейта;

Бахрейна;

Омана;

Украины.

Цель решения - ускорение оборонных поставок

Как пояснила Райхе, решение связано с ростом угроз в регионе Персидского залива и необходимостью быстрого обеспечения систем противовоздушной обороны. Она также подчеркнула, что потребность Украины в военной поддержке, особенно в средствах ПВО, остается неизменной.

Новое положение позволяет компаниям осуществлять поставки без подачи отдельных заявок в Федеральное ведомство по экономическим вопросам и экспортному контролю (BAFA). Речь идет об оборудовании для воздушной и морской обороны, а также средствах для разминирования.

Постановление будет действовать до 15 сентября 2026 года и предусматривает обязательную регистрацию компаний и ежемесячную отчетность по экспортным операциям.

