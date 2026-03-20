Новости Помощь Украине от Германии
551 5

Германия ускорит поставки вооружения Украине и партнерам

Берлин упрощает экспорт оружия: Украина среди приоритетных получателей

Германия приняла решение об упрощении экспорта систем ПВО и морской обороны, в частности для Украины, что должно ускорить поставки военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на заявление министра экономики Германии Катерины Райхе.

Министр экономики сообщила о принятии новой генеральной экспортной лицензии (AGG), которая будет действовать в течение шести месяцев и должна ускорить поставки вооружений в ряд стран, в частности в Украину.

Согласно новым правилам, упрощенный экспорт касается поставок в:

  • Саудовской Аравии;
  • Объединенных Арабских Эмиратов;
  • Катара;
  • Кувейта;
  • Бахрейна;
  • Омана;
  • Украины.

Цель решения - ускорение оборонных поставок

Как пояснила Райхе, решение связано с ростом угроз в регионе Персидского залива и необходимостью быстрого обеспечения систем противовоздушной обороны. Она также подчеркнула, что потребность Украины в военной поддержке, особенно в средствах ПВО, остается неизменной.

Новое положение позволяет компаниям осуществлять поставки без подачи отдельных заявок в Федеральное ведомство по экономическим вопросам и экспортному контролю (BAFA). Речь идет об оборудовании для воздушной и морской обороны, а также средствах для разминирования.

Постановление будет действовать до 15 сентября 2026 года и предусматривает обязательную регистрацию компаний и ежемесячную отчетность по экспортным операциям.

Зеленский и президент Бундестага Клекнер обсудили поддержку Украины, совместное производство дронов и евроинтеграцию.

Германия оружие Украина Персидский залив
Німак занюхав щось для себе недобре...
20.03.2026 13:24 Ответить
Чому?Просто переорієнтовує виробництва під потреби часу!Такі часи настали,нечисть розжиріла,і командувати захотіла світом.Треба товкти вісь зла,поки є шанс,який світу подарувала Україна!!!!
20.03.2026 13:28 Ответить
А Ви, дядьку, антисеміт...
20.03.2026 13:30 Ответить
Гарний "списочок"... І головне в цьому те, що його склали саме німці... Бо саме в Німеччині розвернуто виробництво безпілотних КОМПЛЕКСІВ, для України... Тобто, німці просувають країнам Близького Сходу саме УКРАЇНСЬКУ концепцію ведення ******** війни... Українські мізки, гроші арабів, виробництво німецьке...
20.03.2026 13:42 Ответить
ааааа!!!!!
20.03.2026 13:28 Ответить
 
 