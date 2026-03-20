Германия ускорит поставки вооружения Украине и партнерам
Германия приняла решение об упрощении экспорта систем ПВО и морской обороны, в частности для Украины, что должно ускорить поставки военной техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на заявление министра экономики Германии Катерины Райхе.
Министр экономики сообщила о принятии новой генеральной экспортной лицензии (AGG), которая будет действовать в течение шести месяцев и должна ускорить поставки вооружений в ряд стран, в частности в Украину.
Согласно новым правилам, упрощенный экспорт касается поставок в:
- Саудовской Аравии;
- Объединенных Арабских Эмиратов;
- Катара;
- Кувейта;
- Бахрейна;
- Омана;
- Украины.
Цель решения - ускорение оборонных поставок
Как пояснила Райхе, решение связано с ростом угроз в регионе Персидского залива и необходимостью быстрого обеспечения систем противовоздушной обороны. Она также подчеркнула, что потребность Украины в военной поддержке, особенно в средствах ПВО, остается неизменной.
Новое положение позволяет компаниям осуществлять поставки без подачи отдельных заявок в Федеральное ведомство по экономическим вопросам и экспортному контролю (BAFA). Речь идет об оборудовании для воздушной и морской обороны, а также средствах для разминирования.
Постановление будет действовать до 15 сентября 2026 года и предусматривает обязательную регистрацию компаний и ежемесячную отчетность по экспортным операциям.
