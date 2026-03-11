Зеленский и президент Бундестага Клекнер обсудили поддержку Украины, совместное производство дронов и евроинтеграцию. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с председателем Бундестага Германии Юлией Клекнер.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Международная повестка дня

Стороны подробно коснулись международной повестки дня: ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива, подготовки к следующей трехсторонней встрече.

Обсуждали также европейские вопросы: вступление Украины в Евросоюз, разблокирование 20-го пакета санкций и реализация договоренности о выделении Украине 90 млрд евро на ближайшие два года.

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Поддержка энергетики

"Поблагодарил также за энергетическую поддержку в течение этой сложной зимы с сотнями вызовов в эти месяцы. Благодарны, что мы были не одни", - отметил Зеленский.

Поддержка Украины

Как рассказали в Офисе президента, Зеленский и Клекнер обсудили продолжение военной помощи Украине, которая в этом году составит рекордные 11,5 млрд евро. Особое внимание – усилению противовоздушной обороны, дальнейшему развитию программы PURL и необходимости дополнительных взносов.

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Производство дронов

Кроме того, речь шла о наращивании совместного производства дронов. Это укрепит не только Украину и Германию, но и Европу в целом. Президент Украины отметил, что в феврале был на первом совместном украинско-немецком предприятии, производящем дроны, и назвал это примером реального взаимного усиления.

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