Зеленский и президент Бундестага Клекнер обсудили поддержку Украины, совместное производство дронов и евроинтеграцию. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с председателем Бундестага Германии Юлией Клекнер.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Международная повестка дня
Стороны подробно коснулись международной повестки дня: ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива, подготовки к следующей трехсторонней встрече.
Обсуждали также европейские вопросы: вступление Украины в Евросоюз, разблокирование 20-го пакета санкций и реализация договоренности о выделении Украине 90 млрд евро на ближайшие два года.
Поддержка энергетики
"Поблагодарил также за энергетическую поддержку в течение этой сложной зимы с сотнями вызовов в эти месяцы. Благодарны, что мы были не одни", - отметил Зеленский.
Поддержка Украины
Как рассказали в Офисе президента, Зеленский и Клекнер обсудили продолжение военной помощи Украине, которая в этом году составит рекордные 11,5 млрд евро. Особое внимание – усилению противовоздушной обороны, дальнейшему развитию программы PURL и необходимости дополнительных взносов.
Производство дронов
Кроме того, речь шла о наращивании совместного производства дронов. Это укрепит не только Украину и Германию, но и Европу в целом. Президент Украины отметил, что в феврале был на первом совместном украинско-немецком предприятии, производящем дроны, и назвал это примером реального взаимного усиления.
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коли ж збирався виходити батько завжди казав:
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