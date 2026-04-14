Гегсет знову пропустить зустріч "Рамштайн": відправить свого заступника, - Politico

Міністр оборони США Піт Гегсет знову пропустить засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") цього тижня, унаслідок чого США стануть однією з небагатьох країн, які не відправлять високопосадовця з питань оборони на цю важливу зустріч союзників України.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За словами двох американських чиновників, які залишилися анонімними, замість нього на віртуальній зустрічі буде присутній керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі, як і на попередній зустрічі в лютому.

Повідомляється, що протягом останнього року Гегсет лише зрідка відвідував ці зустрічі - це свідчить про те, що адміністрація Трампа має інші пріоритети і дедалі більше очікує, що Європа візьме на себе тягар постачання зброї до Києва.

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Зазначається, що понад 50 міністрів оборони країн, які зобов’язалися підтримувати Україну, зберуться на віртуальну зустріч у середу, 15 квітня. Її очолять міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, які взяли на себе координацію групи після того, як адміністрація Трампа відмовилася від керівної ролі невдовзі після вступу на посаду.

Командувача сил НАТО генерала Гринкевича також не буде

Командувач сил НАТО, американський генерал Алексус Гринкевич також не зможе взяти участь у зустрічі. Замість нього долучаться його заступник, головний маршал ВПС Великої Британії Джонні Стрінгер, та німецький генерал-майор Ульф Гаусслер, заступник командувача програми НАТО з надання допомоги та підготовки в галузі безпеки для України.

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"НАТО продовжує надавати вирішальну підтримку Україні. Участь цих двох лідерів у цій зустрічі є гарантією цього", - заявив речник Гринкевича, полковник Мартін О’Доннелл.

Водночас зауважується, що Пентагон не коментував ситуацію.

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