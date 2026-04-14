Генсек НАТО Рютте приїде на зустріч "Рамштайн" у Німеччині 15 квітня
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 15 квітня у Берліні.
Про це повідомили в НАТО, передає Цензор.НЕТ.
Зустріч у Берліні та ключові переговори
Як зазначається, під час візиту до Німеччини Рютте не лише долучиться до засідання у форматі "Рамштайн", а й проведе низку двосторонніх зустрічей.
Зокрема, він поспілкується з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та міністром оборони Борисом Пісторіусом.
Також заплановані переговори з міністрами оборони Великої Британії та України — Джоном Гілі та Михайлом Федоровим.
Контекст: військова допомога Україні
Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 12 лютого у Брюсселі. Тоді союзники підтвердили значну підтримку України.
Зокрема, британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що партнери пообіцяли Україні 35 мільярдів доларів військової допомоги у 2026 році.
Своєю чергою, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні додаткових перехоплювачів PAC-3 для систем ППО.
- Напередодні засідання Україна узгодила з Бельгією та Іспанією ключові напрями оборонної співпраці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль