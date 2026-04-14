Генсек НАТО Рютте приїде на зустріч "Рамштайн" у Німеччині 15 квітня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 15 квітня у Берліні.

Про це повідомили в НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч у Берліні та ключові переговори

Як зазначається, під час візиту до Німеччини Рютте не лише долучиться до засідання у форматі "Рамштайн", а й проведе низку двосторонніх зустрічей.

Зокрема, він поспілкується з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та міністром оборони Борисом Пісторіусом.

Також заплановані переговори з міністрами оборони Великої Британії та України — Джоном Гілі та Михайлом Федоровим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа має бути залученою до перемовин щодо припинення війни в Україні, - Мерц

Контекст: військова допомога Україні

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 12 лютого у Брюсселі. Тоді союзники підтвердили значну підтримку України.

Зокрема, британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що партнери пообіцяли Україні 35 мільярдів доларів військової допомоги у 2026 році.

Своєю чергою, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні додаткових перехоплювачів PAC-3 для систем ППО.

Напередодні засідання Україна узгодила з Бельгією та Іспанією ключові напрями оборонної співпраці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Берліні показали спільні дрони України та Німеччини. ФОТО