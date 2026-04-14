У Берліні показали спільні дрони України та Німеччини. ФОТО

У Берліні перед початком двосторонньої зустрічі Президенту України Володимиру Зеленському та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу показали нові зразки дронів спільного виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського.

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Які дрони представили

Загалом було продемонстровано сім типів безпілотних систем, створених на українсько-німецьких підприємствах.

Серед них – дрон "Лінза 3.0", який може нести до 4 кг вантажу на відстань до 15 км і перебувати в повітрі до 60 хвилин. У 2026 році в Німеччині планують виготовити щонайменше 10 тисяч таких апаратів.

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Наземні та розвідувальні системи

Також представили наземний роботизований комплекс "Терміт", який використовується для евакуації та логістики і може працювати на різних типах місцевості на відстані до 40 км.

Окремо показали розвідувальний дрон "Бабка" та ударний безпілотник середньої дальності Anubis, який призначений для ураження живої сили та техніки.

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Ударні та перехоплювачі

Серед інших розробок — дрон малої дальності Seth-X для знищення особового складу та легкої бронетехніки, FPV-дрон-камікадзе KOLIBRI 10″, а також дрон-перехоплювач STRILA.

Останній здатен перехоплювати швидкісні повітряні цілі, зокрема типу Shahed, і розвиває швидкість до 415 км/год.

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Контекст співпраці

Презентація відбулася в межах робочого візиту Президента України до Німеччини.

Йдеться про розвиток спільного виробництва оборонних технологій та поглиблення військово-технічного партнерства між країнами.

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