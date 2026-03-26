Сибіга та Вадефуль обговорили військову співпрацю України й Німеччини та спільне виробництво БпЛА

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем, під час яких обговорили розвиток оборонної співпраці та спільне виробництво безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у соцмережі Х голови зовнішньополітичного відомства України.

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Українсько-німецька оборонна співпраця

За словами Сибіги, Україна є важливим партнером із унікальним бойовим досвідом і можливостями, які дозволяють захищати життя не лише в Україні, а й у інших регіонах, зокрема на Близькому Сході. Сторони обговорили довгострокові контракти, які забезпечать стабільність і передбачуваність спільної роботи.

Міністри також наголосили на зміцненні протиповітряної оборони України та підвищенні здатності захищати цивільне населення, критичну інфраструктуру та економічну стабільність.

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Фінансова підтримка та міжнародна відповідальність

Також очільник МЗС України підкреслив важливість розблокування кредиту в розмірі 90 мільярдів євро та продовження підтримки України з одночасним тиском на Росію. Окремо він відзначив значення створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

"Я вдячний Німеччині за всю її підтримку та лідерство, а також за принципову і послідовну позицію: Україна залишається головним пріоритетом. Разом ми робимо відчутний внесок у зміцнення нашої стійкості", – заявив міністр.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц днями заявиив, що більше не бачить необхідності передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus з огляду на технологічний прогрес Києва на фронті. Про це він висловився на слуханнях у Бундестазі.

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