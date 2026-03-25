Сибіга привітав участь ЄС у створенні трибуналу проти РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав початок процедури, за якою Європейський Союз може стати співзасновником Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС у соціальній мережі X.

Сибіга наголосив, що цей крок є важливим для забезпечення міжнародної відповідальності за злочини Росії, особливо напередодні річниці подій у Бучі.

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ЄС долучається до створення трибуналу

"Мир у Європі вимагає справедливості для жертв російської агресії проти України", — підкреслив Андрій Сибіга.

За його словами, злочини, скоєні російськими військами у Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших містах, нагадують найгірші злочини часів Другої світової війни та підривають моральні основи Європи.

Міністр також висловив сподівання на швидке схвалення пропозиції державами-членами ЄС, що дозволить Євросоюзу офіційно долучитися до трибуналу як співзасновнику.

Раніше Європейська комісія ухвалила відповідну пропозицію, яка запускає процедуру приєднання ЄС до створення трибуналу. Очікується, що після погодження країнами-членами ЄС відіграватиме ключову роль у роботі органу, зокрема у складі Керівного комітету.

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Спецтрибунал щодо злочинів Росії