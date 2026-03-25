Сибіга привітав участь ЄС у створенні трибуналу проти РФ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав початок процедури, за якою Європейський Союз може стати співзасновником Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС у соціальній мережі X.
Сибіга наголосив, що цей крок є важливим для забезпечення міжнародної відповідальності за злочини Росії, особливо напередодні річниці подій у Бучі.
ЄС долучається до створення трибуналу
"Мир у Європі вимагає справедливості для жертв російської агресії проти України", — підкреслив Андрій Сибіга.
За його словами, злочини, скоєні російськими військами у Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших містах, нагадують найгірші злочини часів Другої світової війни та підривають моральні основи Європи.
Міністр також висловив сподівання на швидке схвалення пропозиції державами-членами ЄС, що дозволить Євросоюзу офіційно долучитися до трибуналу як співзасновнику.
- Раніше Європейська комісія ухвалила відповідну пропозицію, яка запускає процедуру приєднання ЄС до створення трибуналу. Очікується, що після погодження країнами-членами ЄС відіграватиме ключову роль у роботі органу, зокрема у складі Керівного комітету.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
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