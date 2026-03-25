Єврокомісія запустила процес приєднання ЄС до засновників Спецтрибуналу за агресію РФ

Єврокомісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомили у Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, коли держави-члени затвердять цю пропозицію, Єврокомісія зможе повідомити про намір ЄС приєднатися до Трибуналу як член-засновник. Після цього ЄС відіграватиме центральну роль у діяльності трибуналу, зокрема як член Керівного комітету, який керуватиме Спеціальним трибуналом.

Мандат Спецтрибуналу

Спецтрибунал матиме мандат на переслідування вищого політичного та військового керівництва за злочин агресії проти України. Він створюється в межах Ради Європи після підписання 25 червня 2025 року угоди між Україною та Радою Європи про заснування Спеціального трибуналу.

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Заява Каллас

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що правосуддя для жертв агресії – це найкращий шлях до тривалого миру.

"Прагнення до правосуддя також є фактором стримування для потенційних агресорів. У час, коли міжнародне право перебуває під історичним тиском, правильною відповіддю є більше відповідальності, а не менше. Налагодження правового процесу – як ми зараз робимо для України – потребує часу, зусиль і якнайширшої міжнародної підтримки, але воно того варте", – заявила вона.

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Роль ЄС

Також зазначається, що ЄС відіграв провідну роль у розробці основоположних правових текстів Спеціального трибуналу, які були політично схвалені міжнародною коаліцією держав та міжнародних організацій 9 травня 2025 року.

Єврокомісія також підтримує притягнення до відповідальності за злочин агресії через Міжнародний центр з кримінального переслідування злочину агресії проти України та внесок у розмірі 10 мільйонів євро для Розширеної групи Спеціального трибуналу для підготовки його операційної структури.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що Україна разом із партнерами планує у 2026 році розпочати практичну роботу над запуском спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії в Нідерландах.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії