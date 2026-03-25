Еврокомиссия запустила процесс присоединения ЕС к учредителям Спецтрибунала по агрессии РФ

Еврокомиссия одобрила предложение о начале процесса присоединения Европейского Союза к числу учредителей Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, когда государства-члены утвердят это предложение, Еврокомиссия сможет сообщить о намерении ЕС присоединиться к Трибуналу в качестве члена-учредителя. После этого ЕС будет играть центральную роль в деятельности трибунала, в частности в качестве члена Руководящего комитета, который будет руководить Специальным трибуналом.

Мандат Спецтрибунала

Спецтрибунал будет иметь мандат на преследование высшего политического и военного руководства за преступление агрессии против Украины. Он создается в рамках Совета Европы после подписания 25 июня 2025 года соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении Специального трибунала.

Заявление Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что правосудие для жертв агрессии – это лучший путь к прочному миру.

"Стремление к правосудию также является сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров. В то время, когда международное право находится под историческим давлением, правильным ответом является больше ответственности, а не меньше. Налаживание правового процесса – как мы сейчас делаем для Украины – требует времени, усилий и как можно более широкой международной поддержки, но оно того стоит", – заявила она.

Роль ЕС

Также отмечается, что ЕС сыграл ведущую роль в разработке основополагающих правовых текстов Специального трибунала, которые были политически одобрены международной коалицией государств и международных организаций 9 мая 2025 года.

Еврокомиссия также поддерживает привлечение к ответственности за преступление агрессии через Международный центр по уголовному преследованию преступления агрессии против Украины и вносит вклад в размере 10 миллионов евро для Расширенной группы Специального трибунала для подготовки его операционной структуры.

Что предшествовало?

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что Украина вместе с партнерами планирует в 2026 году начать практическую работу над запуском спецтрибунала по преступлению агрессии России в Нидерландах.

