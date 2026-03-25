Еврокомиссия запустила процесс присоединения ЕС к учредителям Спецтрибунала по агрессии РФ
Еврокомиссия одобрила предложение о начале процесса присоединения Европейского Союза к числу учредителей Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, когда государства-члены утвердят это предложение, Еврокомиссия сможет сообщить о намерении ЕС присоединиться к Трибуналу в качестве члена-учредителя. После этого ЕС будет играть центральную роль в деятельности трибунала, в частности в качестве члена Руководящего комитета, который будет руководить Специальным трибуналом.
Мандат Спецтрибунала
Спецтрибунал будет иметь мандат на преследование высшего политического и военного руководства за преступление агрессии против Украины. Он создается в рамках Совета Европы после подписания 25 июня 2025 года соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении Специального трибунала.
Заявление Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что правосудие для жертв агрессии – это лучший путь к прочному миру.
"Стремление к правосудию также является сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров. В то время, когда международное право находится под историческим давлением, правильным ответом является больше ответственности, а не меньше. Налаживание правового процесса – как мы сейчас делаем для Украины – требует времени, усилий и как можно более широкой международной поддержки, но оно того стоит", – заявила она.
Роль ЕС
Также отмечается, что ЕС сыграл ведущую роль в разработке основополагающих правовых текстов Специального трибунала, которые были политически одобрены международной коалицией государств и международных организаций 9 мая 2025 года.
Еврокомиссия также поддерживает привлечение к ответственности за преступление агрессии через Международный центр по уголовному преследованию преступления агрессии против Украины и вносит вклад в размере 10 миллионов евро для Расширенной группы Специального трибунала для подготовки его операционной структуры.
Что предшествовало?
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что Украина вместе с партнерами планирует в 2026 году начать практическую работу над запуском спецтрибунала по преступлению агрессии России в Нидерландах.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
