Эстония присоединилась к созданию трибунала против РФ
Эстония официально присоединилась к международному механизму по созданию специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии, на которое ссылается Цензор.НЕТ.
Подписание соответствующего соглашения подтверждает участие страны в формировании Управляющего комитета специального трибунала. Его цель — обеспечить расследование и наказание за развязывание войны против Украины.
Роль Эстонии в создании трибунала
В МИД Эстонии подчеркнули, что этот шаг важен для запуска полноценной работы будущего международного органа.
"Этим шагом мы приближаемся к созданию специального трибунала и обеспечению его полноценного функционирования. Ответственность имеет значение. Безнаказанность не победит", — заявили в ведомстве.
Эстонская сторона подчеркивает, что привлечение к ответственности за преступление агрессии является ключевым элементом международного правопорядка.
Что известно о специальном трибунале
Идея создания такого трибунала была закреплена 25 июня 2025 года, когда Украина и Совет Европы подписали соответствующее соглашение.
Ожидается, что орган будет иметь международный статус и работать на основе норм международного права, в частности положений Римского статута Международного уголовного суда.
Главной задачей трибунала станет привлечение к ответственности высшего военно-политического руководства России за развязывание войны против Украины.
Инициативу уже поддержали ряд государств, среди которых страны Европейского Союза, США и Великобритания.
Предполагается, что суд сможет выносить решения даже в отсутствие обвиняемых, что позволит рассматривать дела против ключевых фигур руководства России, а также потенциально ее союзников.
- Ранее Эстония ратифицировала конвенцию о создании комиссии по возмещению ущерба Украине.
