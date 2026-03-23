Эстония присоединилась к созданию трибунала против РФ

Эстония официально присоединилась к международному механизму по созданию специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

Подписание соответствующего соглашения подтверждает участие страны в формировании Управляющего комитета специального трибунала. Его цель — обеспечить расследование и наказание за развязывание войны против Украины.

Роль Эстонии в создании трибунала

В МИД Эстонии подчеркнули, что этот шаг важен для запуска полноценной работы будущего международного органа.

"Этим шагом мы приближаемся к созданию специального трибунала и обеспечению его полноценного функционирования. Ответственность имеет значение. Безнаказанность не победит", — заявили в ведомстве.

Эстонская сторона подчеркивает, что привлечение к ответственности за преступление агрессии является ключевым элементом международного правопорядка.

Что известно о специальном трибунале

Идея создания такого трибунала была закреплена 25 июня 2025 года, когда Украина и Совет Европы подписали соответствующее соглашение.

Ожидается, что орган будет иметь международный статус и работать на основе норм международного права, в частности положений Римского статута Международного уголовного суда.

Главной задачей трибунала станет привлечение к ответственности высшего военно-политического руководства России за развязывание войны против Украины.

Инициативу уже поддержали ряд государств, среди которых страны Европейского Союза, США и Великобритания.

Предполагается, что суд сможет выносить решения даже в отсутствие обвиняемых, что позволит рассматривать дела против ключевых фигур руководства России, а также потенциально ее союзников.

Ранее Эстония ратифицировала конвенцию о создании комиссии по возмещению ущерба Украине.

