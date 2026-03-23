Естонія приєдналася до створення трибуналу проти РФ

Естонія офіційно приєдналася до міжнародного механізму зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Естонії, на яку посилається Цензор.НЕТ.

Підписання відповідної угоди підтверджує участь країни у формуванні Управлінського комітету спеціального трибуналу. Його мета — забезпечити розслідування та покарання за розв’язання війни проти України.

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Роль Естонії у створенні трибуналу

У МЗС Естонії наголосили, що цей крок є важливим для запуску повноцінної роботи майбутнього міжнародного органу.

"Цим кроком ми наближаємося до створення спеціального трибуналу та забезпечення його повноцінного функціонування. Відповідальність має значення. Безкарність не переможе", — заявили у відомстві.

Естонська сторона підкреслює, що притягнення до відповідальності за злочин агресії є ключовим елементом міжнародного правопорядку.

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Що відомо про спеціальний трибунал

Ідею створення такого трибуналу було закріплено 25 червня 2025 року, коли Україна та Рада Європи підписали відповідну угоду.

Очікується, що орган матиме міжнародний статус і працюватиме на основі норм міжнародного права, зокрема положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Головним завданням трибуналу стане притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва Росії за розв’язання війни проти України.

Ініціативу вже підтримали низка держав, серед яких країни Європейського Союзу, США та Велика Британія.

Передбачається, що суд зможе ухвалювати рішення навіть за відсутності обвинувачених, що дозволить розглядати справи проти ключових осіб керівництва Росії, а також потенційно її союзників.

Раніше Естонія ратифікувала конвенцію про створення комісії з відшкодування збитків Україні.

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