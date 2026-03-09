Надзвичайно важливо прискорити процес створення Спецтрибуналу за агресію РФ, - прем’єр Нідерландів Єттен
Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен наголосив на важливості прискорення процесу створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".
Підготовча група вже працює
Так, він зауважив, що підготовча група вже працює і "занурюється в деталі створення трибуналу".
"Дійсно, надзвичайно важливо, щоб ми прискорили цей процес. Саме про це я сьогодні говорив із президентом Зеленським. Йшлося про те, що Нідерланди можуть зробити, щоб ми просувалися вперед у цьому дуже важливому питанні", – зазначив Єттен.
Крім того, він зазначив, що провів розмову з колишніми військовополоненими та з викраденими дітьми, які вже повернулися до України.
"Саме їхні історії та їхні страждання підкреслюють важливість притягнення до відповідальності всіх тих воєнних злочинців, які за це відповідальні", – наголосив нідерландський прем'єр.
Важливо залучити інші держави
Стосовно того, що Україна закликає завершити організаційну підготовку Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ вже цього року, то Єттен наголосив, що важливо детальніше опрацювати, як саме може функціонувати трибунал і яке його розташування у Нідерландах буде найкращим варіантом.
За його словами, важливо забезпечити участь інших держав Ради Європи у цьому трибуналі. Це дозволить розпочати його роботу якнайшвидше.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що Україна разом із партнерами планує у 2026 році розпочати практичну роботу над запуском спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії в Нідерландах.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
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