Надзвичайно важливо прискорити процес створення Спецтрибуналу за агресію РФ, - прем’єр Нідерландів Єттен

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен наголосив на важливості прискорення процесу створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

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Підготовча група вже працює

Так, він зауважив, що підготовча група вже працює і "занурюється в деталі створення трибуналу".

"Дійсно, надзвичайно важливо, щоб ми прискорили цей процес. Саме про це я сьогодні говорив із президентом Зеленським. Йшлося про те, що Нідерланди можуть зробити, щоб ми просувалися вперед у цьому дуже важливому питанні", – зазначив Єттен.

Крім того, він зазначив, що провів розмову з колишніми військовополоненими та з викраденими дітьми, які вже повернулися до України.

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"Саме їхні історії та їхні страждання підкреслюють важливість притягнення до відповідальності всіх тих воєнних злочинців, які за це відповідальні", – наголосив нідерландський прем'єр.

Важливо залучити інші держави

Стосовно того, що Україна закликає завершити організаційну підготовку Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ вже цього року, то Єттен наголосив, що важливо детальніше опрацювати, як саме може функціонувати трибунал і яке його розташування у Нідерландах буде найкращим варіантом.

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За його словами, важливо забезпечити участь інших держав Ради Європи у цьому трибуналі. Це дозволить розпочати його роботу якнайшвидше.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що Україна разом із партнерами планує у 2026 році розпочати практичну роботу над запуском спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії в Нідерландах.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії