Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
Чрезвычайно важно ускорить процесс создания Спецтрибунала за агрессию РФ, - премьер Нидерландов Йеттен

Еттен о спецтрибунале для РФ

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен подчеркнул важность ускорения процесса создания Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Подготовительная группа уже работает

Так, он отметил, что подготовительная группа уже работает и "погружается в детали создания трибунала".

"Действительно, чрезвычайно важно, чтобы мы ускорили этот процесс. Именно об этом я сегодня говорил с президентом Зеленским. Речь шла о том, что Нидерланды могут сделать, чтобы мы продвигались вперед в этом очень важном вопросе", – отметил Йеттен.

Кроме того, он отметил, что провел беседу с бывшими военнопленными и похищенными детьми, которые уже вернулись в Украину.

Читайте также: Нидерланды поддерживают Украину в создании спецтрибунала в отношении РФ, - глава МИД Берендсен

"Именно их истории и их страдания подчеркивают важность привлечения к ответственности всех тех военных преступников, которые за это ответственны", – подчеркнул нидерландский премьер.

Важно привлечь другие государства

Что касается того, что Украина призывает завершить организационную подготовку Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже в этом году, то Йеттен подчеркнул, что важно более подробно проработать, как именно может функционировать трибунал и какое его расположение в Нидерландах будет лучшим вариантом.

Читайте также: Начало работы Спецтрибунала по агрессии РФ зависит от политической воли государств, - генсек Совета Европы Берсе

По его словам, важно обеспечить участие других государств Совета Европы в этом трибунале. Это позволит начать его работу как можно скорее.

Что предшествовало?

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра сообщила, что Украина вместе с партнерами планирует в 2026 году начать практическую работу над запуском спецтрибунала по преступлению агрессии России в Нидерландах.

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
  • Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Нидерланды (376) россия (22428) трибунал (110)
Ведмідь ще просувається,а його вже судити думають(Ви для початку вирвіть йому зуби ,нігті ,та зламайте хоч пару лап,а тоді вже судіть(((
