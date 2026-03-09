Чрезвычайно важно ускорить процесс создания Спецтрибунала за агрессию РФ, - премьер Нидерландов Йеттен

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен подчеркнул важность ускорения процесса создания Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Подготовительная группа уже работает

Так, он отметил, что подготовительная группа уже работает и "погружается в детали создания трибунала".

"Действительно, чрезвычайно важно, чтобы мы ускорили этот процесс. Именно об этом я сегодня говорил с президентом Зеленским. Речь шла о том, что Нидерланды могут сделать, чтобы мы продвигались вперед в этом очень важном вопросе", – отметил Йеттен.

Кроме того, он отметил, что провел беседу с бывшими военнопленными и похищенными детьми, которые уже вернулись в Украину.

"Именно их истории и их страдания подчеркивают важность привлечения к ответственности всех тех военных преступников, которые за это ответственны", – подчеркнул нидерландский премьер.

Важно привлечь другие государства

Что касается того, что Украина призывает завершить организационную подготовку Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже в этом году, то Йеттен подчеркнул, что важно более подробно проработать, как именно может функционировать трибунал и какое его расположение в Нидерландах будет лучшим вариантом.

По его словам, важно обеспечить участие других государств Совета Европы в этом трибунале. Это позволит начать его работу как можно скорее.

Что предшествовало?

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра сообщила, что Украина вместе с партнерами планирует в 2026 году начать практическую работу над запуском спецтрибунала по преступлению агрессии России в Нидерландах.

Спецтрибунал по преступлениям России