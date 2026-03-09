Чрезвычайно важно ускорить процесс создания Спецтрибунала за агрессию РФ, - премьер Нидерландов Йеттен
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен подчеркнул важность ускорения процесса создания Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Европейской правде".
Подготовительная группа уже работает
Так, он отметил, что подготовительная группа уже работает и "погружается в детали создания трибунала".
"Действительно, чрезвычайно важно, чтобы мы ускорили этот процесс. Именно об этом я сегодня говорил с президентом Зеленским. Речь шла о том, что Нидерланды могут сделать, чтобы мы продвигались вперед в этом очень важном вопросе", – отметил Йеттен.
Кроме того, он отметил, что провел беседу с бывшими военнопленными и похищенными детьми, которые уже вернулись в Украину.
"Именно их истории и их страдания подчеркивают важность привлечения к ответственности всех тех военных преступников, которые за это ответственны", – подчеркнул нидерландский премьер.
Важно привлечь другие государства
Что касается того, что Украина призывает завершить организационную подготовку Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже в этом году, то Йеттен подчеркнул, что важно более подробно проработать, как именно может функционировать трибунал и какое его расположение в Нидерландах будет лучшим вариантом.
По его словам, важно обеспечить участие других государств Совета Европы в этом трибунале. Это позволит начать его работу как можно скорее.
Что предшествовало?
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра сообщила, что Украина вместе с партнерами планирует в 2026 году начать практическую работу над запуском спецтрибунала по преступлению агрессии России в Нидерландах.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
