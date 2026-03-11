Естонія ратифікувала конвенцію про створення комісії з відшкодування збитків Україні

Сьогодні, 11 березня, Рійгікогу (парламент Естонії) схвалив закон, який ратифікує конвенцію про заснування міжнародної комісії з розгляду позовів про відшкодування збитків Україні.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, за ратифікацію проголосували 68 депутатів Рійгікогу, голосів проти і тих, хто утримався, не було.

Повідомляється, що завданням створюваної комісії є оцінка позовів, поданих на підставі збитків, завданих Україні російською агресією, та визначення відповідних сум компенсацій.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна зазначив, що створення комісії є важливим кроком на шляху до притягнення Росії до відповідальності.

Також читайте: Росія має бути покарана за все зло, яке принесла на нашу землю, - Зеленський

"Росія своєю агресією щодня порушує міжнародні норми. Жертвами військової машини стали український народ, міста, інфраструктура, а також природа і навколишнє середовище. Комісія з відшкодування збитків разом з уже чинним Реєстром збитків допоможе гарантувати, що безкарність не вкорениться і всі скоєні злочини будуть справедливо компенсовані", - наголосив Цахкна.

Наступний крок - дієві рішення

За його словами, наступний і водночас найскладніший крок – знайти практичні та міжнародно працюючі рішення, за допомогою яких призначені комісією компенсації будуть реально виплачені.

Також читайте: Каллас про створення комісії з відшкодування збитків: РФ не уникне відповідальності за війну в Україні

"Україна має отримати справедливу компенсацію за всю завдану шкоду – як для відновлення людей та економіки, так і природного середовища. Тому вкрай важливо, щоб конвенція знайшла якомога ширшу міжнародну підтримку і щоб країни-союзники спільно вкладалися у створення механізмів", - сказав глава МЗС Естонії.

Також він зауважив, що створення компенсаційного механізму стосується не лише України, а й надійності всього світу, що підтримує міжнародний правопорядок.

Також читайте: ЄС готує компенсації українцям за злочини РФ: механізм запустять до 2027 року

Що передувало?