Естонія ратифікувала конвенцію про створення комісії з відшкодування збитків Україні
Сьогодні, 11 березня, Рійгікогу (парламент Естонії) схвалив закон, який ратифікує конвенцію про заснування міжнародної комісії з розгляду позовів про відшкодування збитків Україні.
Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ
Що відомо
Як зазначається, за ратифікацію проголосували 68 депутатів Рійгікогу, голосів проти і тих, хто утримався, не було.
Повідомляється, що завданням створюваної комісії є оцінка позовів, поданих на підставі збитків, завданих Україні російською агресією, та визначення відповідних сум компенсацій.
Міністр закордонних справ Маргус Цахкна зазначив, що створення комісії є важливим кроком на шляху до притягнення Росії до відповідальності.
"Росія своєю агресією щодня порушує міжнародні норми. Жертвами військової машини стали український народ, міста, інфраструктура, а також природа і навколишнє середовище. Комісія з відшкодування збитків разом з уже чинним Реєстром збитків допоможе гарантувати, що безкарність не вкорениться і всі скоєні злочини будуть справедливо компенсовані", - наголосив Цахкна.
Наступний крок - дієві рішення
За його словами, наступний і водночас найскладніший крок – знайти практичні та міжнародно працюючі рішення, за допомогою яких призначені комісією компенсації будуть реально виплачені.
"Україна має отримати справедливу компенсацію за всю завдану шкоду – як для відновлення людей та економіки, так і природного середовища. Тому вкрай важливо, щоб конвенція знайшла якомога ширшу міжнародну підтримку і щоб країни-союзники спільно вкладалися у створення механізмів", - сказав глава МЗС Естонії.
Також він зауважив, що створення компенсаційного механізму стосується не лише України, а й надійності всього світу, що підтримує міжнародний правопорядок.
Що передувало?
- Нагадаємо, 1 жовтня 2025 року парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної Комісії з розгляду заяв для України.
- Пізніше комітет міністрів Ради Європи ухвалив Конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.
- 16 грудня 2025 року в Гаазі відбулася конференція зі створення Міжнародної комісії щодо компенсації збитків, які РФ завдала Україні під час війни. Представники 35 держав підписали відповідну конвенцію, що передбачає діяльність комісії на базі Ради Європи.
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