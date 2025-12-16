Каллас про створення комісії з відшкодування збитків: РФ не уникне відповідальності за війну в Україні

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Міжнародна комісія з відшкодування збитків Україні не дозволить РФ уникнути відповідальності за агресію.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Вона підкреслила, що комісія, яка займатиметься підтвердженням військових збитків, спрямованих на відшкодування Росією, є сигналом для майбутніх агресорів: "Якщо ви почнете війну, ви будете притягнуті до відповідальності".

Вона додала, що ЄС надасть до 1 млн євро на підготовчу роботу комісії, забезпечуючи запуск її діяльності та ефективну оцінку збитків, завданих Україні під час повномасштабної війни.

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Що передувало?

У Гаазі 16 грудня відбулася конференція зі створення Міжнародної комісії щодо компенсації збитків, які РФ завдала Україні під час війни.

Представники 35 держав підписали відповідну конвенцію, що передбачає діяльність комісії на базі Ради Європи.

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